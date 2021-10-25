Рэпер Моргенштерн не понимает, зачем россияне ежегодно отмечают День Победы

Москва, 25 октября. Скандально известный рэпер Алишер Моргенштерн резко высказался в адрес одного из самых важных праздников в стране. Музыкант не понимает, почему спустя много лет в России продолжают отмечать День Победы.

Музыкант дал интервью известной журналистке Ксении Собчак, где рассказал о свадьбе и порассуждал о насущных вещах. В том числе артист высказался о праздновании Дня Победы. Валеев считает, что деньги, которые выделяются на мероприятие, якобы уходят в никуда. По его мнению, россиянам больше «нечего вспоминать», поэтому 9 Мая так важно, сообщает телеканал «360».

«Я вообще не понимаю вот этого праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются — не знаю, может, это скрепы какие-то? Наверное, гордиться просто нечем. Вспоминать каждый год на протяжении почти века о том, что когда-то тогда вы победили — не знаю», — поделился своим мнением Моргенштерн в интервью для YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

Prt Scr youtube.com / Осторожно: Собчак

Моргенштерн неоднократно отличался скандальными заявлениями и поступками. Так, в начале лета его вызвали в суд по обвинению в пропаганде наркотических веществ. А спустя несколько месяцев сотрудники правоохранительных органов нашли на его свадьбе таблетки неизвестного происхождения. Во время праздничной вакханалии неизвестный мужчина в костюме священнослужителя раздавал всем желающим драже, призывая пройти некий «ритуал».