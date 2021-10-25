Украинские первоклассники в вышиванках спели песню про пособника нацистов Бандеру

Тернополь, 25 октября. Ученики первого класса украинской школы спели песню про пособника нацистов Степана Бандеру, популярную на Украине.

Как сообщает Telegram-канал «Vesti.ua», инцидент произошел в одной из школ города Тернополь. На видеозаписи четыре мальчика в вышиванках и военных фуражках на головах поют песню «Батько наш Бандера, Украина — мати». После исполнения песни дети выкрикивают националистический лозунг в поддержку «героев Украины».

Журналисты отметили, что на фоне скандала для школьников вырисовывается «отличная перспектива», учитывая, что 30% абитуриентов в 2021 году не смогли получить проходной балл по математике на Внешнем независимом оценивании (ВНО) — аналоге российского Единого госэкзамена.

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«Когда через 10 лет этих бедных детей-заложников ума своих родителей не примут в нормальные институты, они смогут попасть в институт Нацпамяти», — иронично отметили авторы поста.

Ранее на Украине школьники при помощи роликов начали популяризацию личности националиста Степана Бандеры через социальную сеть TikTok. Подростки запустили флешмоб с песней «Батько наш Бандера», снимая под нее видео в самых неподходящих для этого местах.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию президента Украины Владимира Зеленского на марш националистов. Политик удивился, как можно осуждать мероприятия в честь нацистской дивизии и одновременно «поклоняться» националистам Степану Бандере и Роману Шухевичу, передает НСН.