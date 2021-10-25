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Власти Молдавии намерены провести независимый аудит по долгам перед «Газпромом»

  /   Обновлено: 25 октября 2021 16:27
Экономика
Власти Молдавии намерены провести независимый аудит по долгам перед «Газпромом»
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 октября. Молдавия хочет провести независимый аудит, чтобы проанализировать долговые обязательства перед «Газпромом», заявил вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну на брифинге.

Российский газовый холдинг ранее объявил, что готов продолжить поставки голубого топлива в страну при условии погашения задолженности в размере 709 млн долларов. В противном случае экспорт могут остановить. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, в свою очередь, отметила, что Кишинев не признает долг и готов продолжать переговоры, если стороны откажутся от подобных оговорок.

Коммерческий долг перед российским поставщиком копился еще с 1994 года, отметил Спыну. В стране готовы обсуждать проблему, но до того, как они возьмут на себя какие-либо обязательства, независимый аудит должен подтвердить эту задолженность, добавил молдавский политик.

Вице-премьер Молдавии ранее заявил, что переговоры по поставкам сырья в республику продолжатся 27 октября в Петербурге с участием председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. Другие подробности пока не приводятся.

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Газпром молдавия спыну газовый долг независимый аудит
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