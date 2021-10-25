Директор лицея №369 Тхостов призвал использовать нерабочую неделю для укрепления семьи

В этом году петербургские школьники ушли на осенние каникулы длинною фактически в две недели. Каникулы начались 25 октября, а к занятиям с учетом праздничных выходных ученики приступят только 8 ноября. Поскольку указом президента период с 30 октября по 7 ноября объявлен нерабочими днями, родители тоже получили возможность отдохнуть.

Однако распоряжением местных властей введены серьезные ограничения на работу предприятий общепита, розничной торговли, объектов развлечения и досуга. Встает вопрос, чем же занять и ребенка, и себя. Член регионального штаба Общественного народного фронта (ОНФ) в Санкт-Петербурге, директор лицея №369 Константин Тхостов считает, что нерабочую неделю необходимо использовать для укрепления семьи. Этим мнением он поделился с корреспондентом ФАН.

По словам Тхостова, у родителей всегда возникает традиционный вопрос: куда пристроить ребенка на время школьных каникул. В эту осеннюю смену ребята оказались лишены и детских оздоровительных лагерей, и других развлечений, с сожалением отметил он. Но зато у семей появилась прекрасная возможность провести время вместе.

«Надо понимать, что ребенку родителя ничто и никто не заменит. В связи с вынужденным локдауном с 30 октября по 7 ноября местонахождение ребенка должно быть с семьей. И раз уж выпала такая возможность, то это время лучше провести вместе на свежем воздухе в пригороде Петербурга или районах Ленинградской области. Поверьте, время пролетит очень быстро. Потом родители отдадут детей в школы и фактически потеряют связь с ними вплоть до новогодних каникул, — подчеркнул Тхостов. — Поэтому ситуацию надо использовать во благо себя и своей семьи: идти вместе гулять в парк, изучать окрестности города. И не надо стремится кучковаться в каких-то душных заведениях, тем более работа большей части из них будет временно приостановлена».

Как сказал представитель ОНФ, ограничения вводятся для того, чтобы создать разрыв в цепочке заболеваемости коронавирусом. Это особенно важно сейчас, когда Россия столкнулась с очередной мутацией COVID-19, которая бьет теперь уже по детям.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Если предыдущие штаммы дети переносили нейтрально, то сейчас они болеют очень тяжело. Честно говоря, эта история лежит в плоскости безответственности взрослых. Вместо вакцинации мы предпочитали наблюдать за этим процессом со стороны. А сейчас пожинаем плоды собственной безалаберности. К сожалению, ограничения и нерабочие дни — мера вынужденная», — прокомментировал он.

Тхостов также не исключил, что дальнейший отказ от вакцинации и игнорирование противоэпидемиологических мер взрослым населением приведет к тому, что и в период летних каникул поездки школьников в детские оздоровительные лагеря окажутся под угрозой.

В любом случае нынешние двухнедельные каникулы сами школьники восприняли с большим энтузиазмом. Как в течение этого времени сохранить настрой ребенка на учебу, но в то же время не перегрузить его домашними заданиями, рассказала детский, семейный психолог Наталья Наумова.