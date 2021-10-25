Политик Онищенко предложил метод борьбы с мошенничеством при вакцинации от COVID-19

Известный политик и врач, вице-президент Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко предложил метод борьбы с мошенничеством при вакцинации от COVID-19. Он резко высказался о тех, кто покупает сертификаты о вакцинации, а потом попадает в реанимацию с тяжелой формой коронавирусной инфекции.

Ранее о формах мошенничества с прививками рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Ученый, слова которого приводит ТАСС, заявил, что около 80% россиян, которые утверждают, что якобы привились «Спутником V», но при этом заболели COVID-19 в тяжелой форме, купили сертификат о вакцинации.

По мнению доктора медицинских наук, академика РАН Геннадия Онищенко, за подобное мошенничество нужно наказывать как покупателей, так и продавцов. Но особенно собеседника ФАН возмущает поведение покупателей фальшивок.

«Хочу спросить тех, кто купил сертификат о прививке, а потом попал в реанимацию: чем вы думали?! Вас что, не предупреждали?! Не уговаривали? Не разжевывали вам, чем все это чревато?!» — с негодованием отметил Онищенко.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По словам политика, пока есть спрос на фальшивые сертификаты, есть и предложение, и это нужно пресекать по всем направлениям.

«Это издержки дикого капитализма. Сегодня по закону подлежат ответственности те, кто предлагает такие услуги, но, думаю, тут нужно как в борьбе с взяточничеством — спрашивать в равной мере и с того, кто взятку дает, и с того, кто ее берет. То есть наказывать не только продавцов, но и тех, кто эти сертификаты покупает. Но на самом деле для покупателей есть наказание гораздо тяжелее, чем тюрьма. Это попадание в реанимацию, перспектива искусственной вентиляции легких, а это может стать гранью, отделяющей человека от небытия. Вот о чем нужно помнить», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Напомним, в одной из поликлиник Санкт-Петербурга, согласно версии правоохранительных органов, была организована целая система выдачи фальшивых сертификатов о вакцинации против COVID-19. Данные о сделанной прививке вносились в официальные документы, что давало возможность сформировать QR-код на портале госуслуг, но вакцина при этом не вводилась пациенту, а уничтожалась.

Ранее ФАН привел мнение экспертов, которые считают, что введение тотального локдауна в Петербурге лишает граждан стимула прививаться.