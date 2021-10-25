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Актер Пикалов пожаловался на первую леди Украины из-за цензуры в шутках «Квартала 95»

  /   Обновлено: 25 октября 2021 16:16
Политика
Актер Пикалов пожаловался на первую леди Украины из-за цензуры в шутках «Квартала 95»
facebook.com  /  Олена Зеленська

Киев, 25 октября. Артисты украинской студии «Квартал 95» больше не могут шутить обо всем, о чем захотят, — их юмор жестко контролирует первая леди Украины Елена Зеленская. Об этом сообщил актер и телеведущий Александр Пикалов.

Кум президентской четы и член авторского коллектива «Квартала» пожаловался на Зеленскую в комментарии изданию «Украинская правда». По словам Пикалова, раньше в студии можно было шутить на любые темы, однако в последнее время супруга президента Владимира Зеленского стремится зацензурировать не только продукцию творческого коллектива, но и даже внутренние беседы.

«Юмористы между собой обычно шутят достаточно чернушно, как врачи… И если сейчас мы начинаем немного чернить в настроении, Ленка говорит: "тихо". Ранее мы где-то что-то услышали, где-то вычитали, где какая-то новость и начинаешь ее раскручивать. А сейчас, например, начинаем хохотать по поводу денег для детей, родившихся. А Лена в теме и говорит: "не так"», — рассказал Пикалов.

Свое поведение Зеленская объясняет тем, что юмор должен быть правдивым. Ранее на кинофестивале в Китае первая леди Украины представила классику советского кино под видом «культурных достижений Украины». Президент страны, в свою очередь, ранее раскритиковал запрет на кинофильмы, в которых снялись попавшие под санкции российские актеры. Об этом сообщил НСН.

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украина цензура квартал 95 елена зеленская
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