Депутат Госдумы Арефьев объяснил, как власть спасет россиян от кабалы микрозаймов

Банк России настаивает на внедрении нового инструмента для «охлаждения» бездумного и необеспеченного кредитования населения. Законопроект, что позволит Центробанку РФ напрямую ограничивать выдачу кредитов заемщикам, уже рассмотрен в Госдуме в первом чтении.

Однако против такого расширения полномочий выступают представители коммерческих банков. Они уверены, что все это приведет к росту нелегального рынка кредитования — увеличению количества микрофинансовых организаций, что еще больше усугубит положение российских заемщиков.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

С таким заявлением категорически не согласен член комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев. Депутат подробно рассказал о своей позиции в беседе с ФАН.

«Закон нужный, и его мы будем рассматривать во втором чтении. И поправки в него будем вносить. Может быть, удастся закон как-то выправить, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Потому что закон действительно, с одной стороны, прост. А с другой стороны, плох. И не давать кредиты нельзя. Но и давать бездумно — тоже неправильно и нехорошо. Обсуждение идет. Это ограничение по кредитам тем хорошо, что возьмет в узду людей бесшабашных, которые берут кредиты, независимо от того, смогут их выплатить или нет. Набирают огромные суммы, а расплатиться не могут», — сообщил депутат.

По данным Банка России, в стране возросла доля кредитов с высоким показателем долговой нагрузки. Это ситуации, когда заемщик тратит на платежи 80% от дохода.

«Закон по расширению полномочий ЦБ РФ на ограничение по выдаче кредитов еще не принят. Обсуждение идет. К микрофинансовым организациям у меня совершенно негативное отношение. Я считаю, что их надо закрыть. Их деятельность похожа на мошенничество, которое никем не регулируется. Поэтому во втором чтении информация о том, что люди могут побежать в микрофинансовые организации, если им откажут в выдаче кредита в проверенном банке, обязательно будет учтена. Потому что, когда мы предложили расширить полномочия ЦБ, то как раз и хотели ограничить походы людей в микрофинансовые учреждения. Микрофинансовые организации — это шулеры, которые умышленно загоняют человека в кабалу», — подвел итог Арефьев.

Напомним, что этот законопроект принят Госдумой в первом чтении 21 октября. Дата второго чтения пока не назначена.

Исследователи Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) и бюро кредитных историй «Эквифакс» ранее выяснили, что граждане не выплачивают долги по кредитам каждый месяц. К началу осени россияне просрочили в общей сложности 7,1 миллиона рублей займов.