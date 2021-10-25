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Роскосмос создаст прототип многоразовой ступени «Крыло-СВ» к концу 2022 года
Наука
Роскосмос создаст прототип многоразовой ступени «Крыло-СВ» к концу 2022 года
Инфореактор  /  Егор Провоторов

Москва, 25 октября. Специалисты Роскосмоса в конце 2022 года представят прототип многоразовой крылатой ступени ракеты легкого класса «Крыло-СВ», заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

По словам Рогозина, России не подходит используемая американской компанией SpaceX технология. Стоит отметить, что в США возвращаемые ступени есть в ракетах Falcon, New Shepard и космических аппаратах компании Blue Origin.

«По баллистическим расчетам, если мы стартуем с космодрома Восточный, место посадки ракетных блоков — граница Охотского моря и нашего дальневосточного берега, Хабаровского края. Это зона совершенно необжитая, и место, чтобы забрать наш ракетный модуль, представляется крайне сложным», — заявил глава Роскосмоса.

Ранее сообщалось, что возвращаемая крылатая ступень российской легкой ракеты-носителя «Крыло-СВ» способна приземляться и на колесах, и на лыжах. Стоит отметить, что недавно Рогозин прокомментировал возможную отправку российских космонавтов на МКС на корабле Crew Dragon, передает RT.

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