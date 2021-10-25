Средний размер пенсии в Волгоградской области достиг почти 15 тысяч рублей

Волгоград, 25 октября. Росстат привел данные о среднем размере назначенных пенсий в регионах России. В Волгоградской области в этом году он составляет 14 901 рубль. Прирост среднего размера пенсии на начало года составил 0,2%, передает «Волгоградская правда».

Если рассматривать все регионы Южного федерального округа, то выше средний размер назначенной пенсии оказался только в Севастополе. Там он составил 15 203 рубля. Самый низкий показатель пенсий по ЮФО в Калмыкии — 13 269 рублей.

Можно отметить, что, согласно принятому проекту бюджета Пенсионного фонда, в 2021 году пенсия россиян вырастет на 6,3%. На дополнительное финансирование этой расходной статьи из федерального бюджета будет выделено около 7,8 трлн рублей. После повышения размер средней пенсии неработающих граждан в России составит 17 443 рубля.

Ранее ФАН рассказывал об изменениях в правилах расчета северного стажа при досрочном выходе на пенсию. Теперь в него будут включаться периоды обучения или дополнительного образования.