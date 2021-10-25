Друзья Светланы Светличной объяснили исчезновение актрисы возможной потерей телефона

Москва, 25 октября. Актриса Светлана Светличная по-прежнему не выходит на связь. Однако близкие артистки не спешат волноваться. Они предположили, что исчезновение звезды можно объяснить потерей телефона.

Звезда советского кино Светлана Светличная привлекла к себе внимание неожиданным исчезновением. Поиски артистки продолжаются, однако результатов по-прежнему нет. Корреспонденты ФАН связались с друзьями Светличной. Однако они без волнения отреагировали на пропажу знаменитости и объяснили, с чем может быть связано ее исчезновение.

По словам близких, Светличная не раз переставала выходить на связь. Как оказалось, ее пропажа неоднократно была связана с потерей телефона, который она не могла найти в доме.

Несмотря на спокойствие близких, одна из подруг Светличной взволнована состоянием ее здоровья. Клинический психолог Елена Перелыгина призналась, что боится за нее из-за риска инсульта.