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Критики разделились во мнениях о кинокомиксе Marvel «Вечные»
Общество
Критики разделились во мнениях о кинокомиксе Marvel «Вечные»
Кадр из фильма «Вечные»

Лос-Анджелес, 25 октября. Новый голливудский супергеройский фильм «Вечные» получил смешанные отзывы от критиков. Эксперты отмечают, что фильм не похож на прочие проекты студии Marvel.

Новый фильм рассказывает о расе сверхлюдей, которые живут в тени известных мстителей, но ежедневно ведут свою битву против зла. Одну из ведущих ролей в фильме сыграла голливудская дива Анджелина Джоли. Мнение профессионалов по поводу новинки сильно разделились. Некоторые считают, что проект получился необычным, но слишком перегруженным и сложным. Кинокритики подчеркнули, что авторам картины так и не удалось избежать некоторых клише.

«Не обошлось и без беспорядка и замысловатости, которые связывают и чрезмерно усложняют повествование», — выразил свое мнение автор Thrillist Эстер Цукерман.

Однако у ленты есть большое количество и восторженных отзывов. Многие поклонники киновселенной считают проект прорывов и новым шагом в истории супергероев.

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отзывы marvel вечные
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