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Экс-премьер Азаров назвал позором Украины зависимость от импорта электроэнергии

  /   Обновлено: 25 октября 2021 16:07
Политика
Экс-премьер Азаров назвал позором Украины зависимость от импорта электроэнергии
wikipedia.org  /  Toms Norde, Valsts kanceleja

Киев, 25 октября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко может отказать Украине в поставках электроэнергии, не исключил бывший премьер страны Николай Азаров.

Как отметил экс-политик, Украина может оказаться без помощи Минска из-за того, что президент Владимир Зеленский и назначенные им чиновники позволяли себе оскорблять белорусского лидера. Азаров также назвал позором для власти и государства зависимость Украины от импорта электроэнергии при имеющемся потенциале.

«Я не знаю, решит там Лукашенко соглашаться – его же там грязью поливали. Если у него какая-то принципиальность есть, то, наверное, он пошлет куда подальше, потому что это ему, примерно сколько он поставляет, 0,9 мегаватта, пусть мегаватт — это все для него копейки, может и отказаться», — считает бывший украинский премьер.

Когда-то Украина обладала громаднейшим энергетическим потенциалом, но «по дурости» ей теперь не хватает ресурса, заключил Азаров.

Ранее Азаров жестко раскритиковал Зеленского. Он считает, что президент зациклен на «громадных финансовых потоках». Также политик назвал Зеленского «грязновато-серым листом бумаги, с которым не о чем говорить».

На прошлой неделе Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований (ГБР) Украины и заочно арестовал Азарова. Экс-чиновник подозревается в совершении госизмены по предварительному сговору группой лиц, передает НСН.

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украина лукашенко ахаров
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