Расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» провели учения в Финском заливе

Санкт-Петербург, 25 октября. Расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» Ленинградской военно-морской базы развернули в Финском заливе крупные военные учения.

Тренировочные мероприятия стартовали на острове Котлин. В рамках операции военнослужащие совершенствуют навыки по обнаружению надводных целей, а также выдаче целеуказаний для нанесения условных ракетных ударов. В учениях задействовали более полусотни человек и около 10 единиц техники, включая комплексы разведки.

Ранее корабли Балтийского флота ВМФ РФ также провели тренировку по отражению воздушного нападения условного противника в пункте базирования. После идентификации все вражеские цели были условно уничтожены расчетами корабельных ракетных и артиллерийских комплексов. Кроме того, как сообщает RT, летчики Балтфлота отработали бомбометание по наземным объектам.