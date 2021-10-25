Егора Крида задели комментарии пользователей TikTok о его возрасте

Москва, 25 октября. Известный рэп-исполнитель Егор Крид разразился с гневной тирадой в адрес подрастающего поколения. Музыканта задели высказывания пользователей соцсети TikTok о его возрасте.

Один из самых популярных российских артистов решил выложить видео в молодежную соцсеть, однако пользователям его видео пришлось не по душе. Многие отметили, что старания Крида выглядят скучным, а сам он ведет себя словно дед. Подобные заявления сильно задели 27-летнего музыканта и он выложил целую серию Stories в Instagram, в которых объясняет, что молодое поколение не право.

Егор Крид отметил, что его американские коллеги и друзья считают его ребенком, поскольку в 27 лет еще рано говорить о возрасте. Он рассказал, что пришел на сцену в 16 лет, и уже слишком давно знает аудиторию. В качестве примера он привел выдающихся музыкантов из США, большинство из которых намного старше его. Обращение «дед» настолько задело музыканта, что он стал хвастаться дорогостоящей машиной.

Prt Scr instagram.com / @egorkreed

Своим еще юным фолловерам он напомнил, что время не стоит на месте и в скором времени они уже сами окажутся в том возрасте, который сейчас считают «приговором».

«А про культ молодости, менталитет и странное мышление скажу так: детишки, комментаторы и все, кто считают, что 27 это уже ПРИГОВОР)... Вы забываете одну вещь — вам всем когда-то будет 27, 44 и т. д. Не успеете оглянуться», — написал Крид в Stories Instagram.

Ранее стали известны подробности самого дорогого приобретения музыканта. После покупки суперкара Lamborghini рэпер выложил видеообзор на транспортное средство стоимостью 30 миллионов рублей.