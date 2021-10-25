Егора Крида задели комментарии пользователей TikTok о его возрасте

Москва, 25 октября. Известный рэп-исполнитель Егор Крид разразился с гневной тирадой в адрес подрастающего поколения. Музыканта задели высказывания пользователей соцсети TikTok о его возрасте.
Один из самых популярных российских артистов решил выложить видео в молодежную соцсеть, однако пользователям его видео пришлось не по душе. Многие отметили, что старания Крида выглядят скучным, а сам он ведет себя словно дед. Подобные заявления сильно задели 27-летнего музыканта и он выложил целую серию Stories в Instagram, в которых объясняет, что молодое поколение не право.
Егор Крид отметил, что его американские коллеги и друзья считают его ребенком, поскольку в 27 лет еще рано говорить о возрасте. Он рассказал, что пришел на сцену в 16 лет, и уже слишком давно знает аудиторию. В качестве примера он привел выдающихся музыкантов из США, большинство из которых намного старше его. Обращение «дед» настолько задело музыканта, что он стал хвастаться дорогостоящей машиной.
Своим еще юным фолловерам он напомнил, что время не стоит на месте и в скором времени они уже сами окажутся в том возрасте, который сейчас считают «приговором».
«А про культ молодости, менталитет и странное мышление скажу так: детишки, комментаторы и все, кто считают, что 27 это уже ПРИГОВОР)... Вы забываете одну вещь — вам всем когда-то будет 27, 44 и т. д. Не успеете оглянуться», — написал Крид в Stories Instagram.
Ранее стали известны подробности самого дорогого приобретения музыканта. После покупки суперкара Lamborghini рэпер выложил видеообзор на транспортное средство стоимостью 30 миллионов рублей.