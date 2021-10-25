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В Белгородской области на строительство госпиталей для больных COVID-19 потратят 5 млрд рублей
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Общество
В Белгородской области на строительство госпиталей для больных COVID-19 потратят 5 млрд рублей
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Белгород, 25 октября. На строительные работы и закупку медицинского оборудования для новых коронавирусных госпиталей из бюджета Белгородской области выделят 5 млрд рублей. Каждая из больниц будет рассчитана на 350 мест, сообщает «Бел.Ру».

В 2021 году на это будет выделено 2,5 млрд рублей. Практически столько же направят на объекты и в следующем году. Кроме того, в 2022 году более 1 млрд рублей будет потрачено на приобретение оборудования для медучреждений, а в текущем году выделят 57 млн рублей на закупку кислорода.

В качестве руководителя проекта назначен начальник департамента строительства и транспорта Белгородской области Владимир Базаров. В свою очередь за подбор персонала и закупку оборудования будет отвечать начальник регионального департамента здравоохранения Андрей Иконников.

Уже известно, что в Старом Осколе госпиталь для заразившихся коронавирусной инфекцией введут в эксплуатацию 15 декабря, а под Белгородом — 16 декабря. Оба объекта будут не самостоятельными юридическими лицами, а войдут в структуру уже действующих медучреждений, что позволит существенно сократить время включения объектов в работу.

«До нового года у нас объекты должны полноценно заработать. Мы строим эти объекты не под ковидные госпитали, мы строим инфекционные центры, которые нам позволят отработать лечение болезней в течение длительного периода, имея современную лечебную базу», — рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре местные жители были возмущены решением властей переоборудовать роддом под коронавирусный госпиталь. Чиновники ответили гражданам, что причина перепрофилирования — эпидемиологическая обстановка.

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россия белгород ковид госпитали
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