Блогер Пучков назвал способ избавиться от стрелков в школах

Одним из самых надежных способов предотвратить повторение трагедий сродни тем, что произошли в Казани и Перми, остается воспитание детей. Таким мнением в беседе с ФАН поделился блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков.

В России стартовало тестирование системы выявления потенциальных стрелков в школе. Собеседник поделился размышлениями о том, насколько может быть эффективна данная технология.

«Даже если заметили, ну хорошо. Дальше этим должны заниматься конкретные люди. Кто-то же должен [стрелка] остановить, изъять оружие. Если там будут люди, которые за всем следят, то зачем система наблюдения? Для фиксации — еще могу понять. Для раннего обнаружения — очень странно. В школе постоянно должен сидеть взвод или отделение, человек пять-десять охранников, да? Они будут все это отслеживать?» — сказал блогер.

Дмитрий Пучков отметил, что, на его взгляд, многие из предложенных на сегодня мер затруднительны в реализации.

«Тут сразу вопрос: а на чьи деньги будут содержать [охранников]? У нас тут, говорят, капитализм. На деньги родителей или государственные? Если школа частная, то, наверное, на средства родителей, а если государственная, то власти посадят их работать в две-три смены? Уже взвод получится на каждую школу? По-моему, это все нереалистично», — пояснил собеседник.

Федеральное агентство новостей / Ольга Назаркина

В завершение он назвал единственный, на его взгляд, способ избежать повторения трагедий в образовательных учреждениях.

«Воспитывать детей надо, чтобы они хотя бы не убивали друг друга. Воспитывать, а не заниматься ужесточением правил продажи оружия. На руках у граждан — миллионы стволов охотничьих ружей. Что-то я не слышал, чтобы из них постоянно кого-то убивали. Если раз в год какой-нибудь придурок возьмет ружье и пойдет в школу, это вовсе не значит, что не надо продавать ружья. Автомобили каждый год давят 20 тысяч человек, что-то никто не запрещает машины. Даже пьянство за рулем у нас почему-то не считается отягчающим обстоятельством», — подытожил свою позицию писатель.

Ранее стало известно о том, что 12-летний школьник устроил стрельбу в школе под Пермью. Подросток пришел в образовательное учреждение с карабином «Сайга» и произвел два выстрела.