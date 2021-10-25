Израильские ВВС атаковали позиции сирийской армии к югу от Дамаска

Дамаск, 25 октября. Истребитель Военно-воздушных сил Израиля нанес удар по расположениям сирийской армии в 40 километрах к югу от Дамаска, сообщает телеканал Al Hadath.

По данным СМИ, авиаудар произведен в окрестностях населенных пунктов Эль-Баас и Эль-Курум. Две цели были поражены при помощи ракет. Министерство иностранных дел Сирии уже подтвердило информацию о произошедшей прошлой ночью атаке. В результате инцидента был нанесен материальный урон. Сведений о погибших и раненых военных не поступало.

Ранее внешнеполитическое ведомство уже обращалось к Совбезу ООН с призывом повлиять на Израиль в связи с систематическими посягательствами на суверенитет Сирии. Письмо с соответствующим содержанием сирийский МИД направил на имя генерального секретаря ООН.