Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 15:46
15:44
Общество
Шведская компания IKEA откроет два новых магазина в Петербурге в 2022 году
15:41
Происшествия
Пассажиры помогли потушить горящий автобус в Москве
15:41
Происшествия
Легковой автомобиль перевернулся после ДТП на юге Москвы
15:41
Общество
Роспотребнадзор призвал россиян ограничить контакты в период нерабочих дней
15:40
Армия
Израильские ВВС атаковали позиции сирийской армии к югу от Дамаска
15:37
Происшествия
Бабушка-вахтер нейтрализовала «террориста» в одной из школ в Чувашии
15:35
Шоу-бизнес
Сергей Сафронов назвал ложными обвинения со стороны Марата Башарова
15:34
Общество
Появились новые детали убийства Болдуином оператора на съемочной площадке в США
15:34
Экономика
Цена нефти WTI превысила 85 долларов за баррель
15:30
Весь мир
Турецкая лира вновь обвалилась на фоне заявления Эрдогана о высылке иностранных послов
Все новости

Сергей Сафронов назвал ложными обвинения со стороны Марата Башарова

  /   Обновлено: 25 октября 2021 15:35
Шоу-бизнес
Сергей Сафронов назвал ложными обвинения со стороны Марата Башарова
vk.com  /  Сергей Сафронов

Москва, 25 октября. Иллюзионист Сергей Сафронов развенчал высказывания актера Марата Башарова, который обвинил экс-коллегу в судебных разбирательствах.

Сергей Сафронов и Марат Башаров несколько лет делили съемочную площадку проекта «Битва экстрасенсов». Их отношения ухудшились после скандального увольнения иллюзиониста — вскоре Башаров начал нелестно высказываться о бывшем коллеге и заявил, что тот оказался в центре судебных тяжб.

Сафронов отреагировал на высказывания звезды.Иллюзионист отметил, что обвинения против него — не более, чем ложь.

«Слово «взятка» и все вытекающие из этого домыслы об обвинениях в мой адрес — ложь. Я доказал это в суде. Я выиграл суды, которые подтвердили мою невиновность и необоснованность всех претензий ко мне», — заявил артист.

Сафронову удалось отстоять честь в суде. Однако он не планирует останавливаться на достигнутом и готовится разобраться с клеветой «в правовом поле», передает сайт Teleprogramma.pro.

Марат Башаров вспомнил о конфликте с Сафроновым в интервью Алене Жигаловой. Артист назвал бывшего коллегу «крысой» и признался, что никогда не сможет поддержать иллюзиониста, несмотря на просьбы вернуться в проект.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Сергей Сафронов назвал ложными обвинения со стороны Марата Башарова
сафронов башаров битва экстрасенсов
Комментировать