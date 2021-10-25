Сергей Сафронов назвал ложными обвинения со стороны Марата Башарова

Москва, 25 октября. Иллюзионист Сергей Сафронов развенчал высказывания актера Марата Башарова, который обвинил экс-коллегу в судебных разбирательствах.

Сергей Сафронов и Марат Башаров несколько лет делили съемочную площадку проекта «Битва экстрасенсов». Их отношения ухудшились после скандального увольнения иллюзиониста — вскоре Башаров начал нелестно высказываться о бывшем коллеге и заявил, что тот оказался в центре судебных тяжб.

Сафронов отреагировал на высказывания звезды.Иллюзионист отметил, что обвинения против него — не более, чем ложь.

«Слово «взятка» и все вытекающие из этого домыслы об обвинениях в мой адрес — ложь. Я доказал это в суде. Я выиграл суды, которые подтвердили мою невиновность и необоснованность всех претензий ко мне», — заявил артист.

Сафронову удалось отстоять честь в суде. Однако он не планирует останавливаться на достигнутом и готовится разобраться с клеветой «в правовом поле», передает сайт Teleprogramma.pro.

Марат Башаров вспомнил о конфликте с Сафроновым в интервью Алене Жигаловой. Артист назвал бывшего коллегу «крысой» и признался, что никогда не сможет поддержать иллюзиониста, несмотря на просьбы вернуться в проект.