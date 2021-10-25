Появились новые детали убийства Болдуином оператора на съемочной площадке в США

Лос-Анджелес, 25 октября. Съемочная группа вестерна «Ржавчина» неоднократно жаловалась на небезопасные условия работы. В США стали известны новые детали происходившего на площадке перед трагедией, невольным участником которой оказался голливудский актер Алек Болдуин.

Съемки нового фильма проходили на ранчо в Нью-Мексико. Алек Болдуин при работе с оружием выстрелил, однако по стечению обстоятельств два кинематографиста — оператор-постановщик Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Сауса — получили ранения. Их обоих сразу же отправили в ближайшую больницу, где женщина умерла от полученных ран, а второй пострадавший долгое время был в тяжелом состоянии.

Спустя несколько дней стали известны новые детали произошедшего. Оказалось, что пистолет, из которого был произведен смертельный выстрел, использовался съемочной группой в перерывах. Некоторые использовали боевые патроны для стрельбы по мишеням.

Согласно информации РИА Новости, за пару дней до трагедии на площадке прогремело два случайных выстрела, после которых никто не пострадал. Многие в произошедшей трагедии винят оружейника Ханну Гутьеррес-Рид, которая не обладала достаточной подготовкой. Отмечается, что однажды она без проверки выдала оружие 11-летней актрисе.

Ранее в США прошла церемония прощания с оператором Галиной Хатчинс. На памятном мероприятии собрались десятки известных кинематографистов.