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Появились новые детали убийства Болдуином оператора на съемочной площадке в США
Общество
Появились новые детали убийства Болдуином оператора на съемочной площадке в США
Global Look Press  /  Dennis Van Tine/imago stock&people

Лос-Анджелес, 25 октября. Съемочная группа вестерна «Ржавчина» неоднократно жаловалась на небезопасные условия работы. В США стали известны новые детали происходившего на площадке перед трагедией, невольным участником которой оказался голливудский актер Алек Болдуин.

Съемки нового фильма проходили на ранчо в Нью-Мексико. Алек Болдуин при работе с оружием выстрелил, однако по стечению обстоятельств два кинематографиста — оператор-постановщик Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Сауса — получили ранения. Их обоих сразу же отправили в ближайшую больницу, где женщина умерла от полученных ран, а второй пострадавший долгое время был в тяжелом состоянии.

Спустя несколько дней стали известны новые детали произошедшего. Оказалось, что пистолет, из которого был произведен смертельный выстрел, использовался съемочной группой в перерывах. Некоторые использовали боевые патроны для стрельбы по мишеням.

Согласно информации РИА Новости, за пару дней до трагедии на площадке прогремело два случайных выстрела, после которых никто не пострадал. Многие в произошедшей трагедии винят оружейника Ханну Гутьеррес-Рид, которая не обладала достаточной подготовкой. Отмечается, что однажды она без проверки выдала оружие 11-летней актрисе.

Ранее в США прошла церемония прощания с оператором Галиной Хатчинс. На памятном мероприятии собрались десятки известных кинематографистов.

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оружие болдуин хатчинс ржавчина
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