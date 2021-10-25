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Цена нефти WTI превысила 85 долларов за баррель
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Цена нефти WTI превысила 85 долларов за баррель
Федеральное агентство новостей

Москва, 25 октября. Стоимость ноябрьского фьючерса техасской марки нефти WTI впервые с октября 2014 года превысила отметку в 85 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Мировые котировки черного золота в понедельник днем растут на фоне ожиданий трейдеров комментариев от ОПЕК+ по поводу перспектив сокращения ограничений на добычу. Так, по состоянию на 13:36 по московскому времени, североморская марка нефти Brent выросла до 85,15 долларов за «бочку».

Страны — члены ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией ранее заявили, что необходимо сохранять осторожный подход в вопросах темпов наращивания добычи сырья. Настороженность участников рынка аргументировала прошлогодними событиями, когда из-за пандемии спрос на нефть снизился на 9,7 млн баррелей в сутки.

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова ранее заявила, что причина роста акций энергетических компаний — быстрое восстановление спроса на нефть и нефтепродукты. Цены на сырье с начала 2021 года выросли почти на 55%.

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