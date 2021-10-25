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Путин поручил разработать систему управления качеством пищевой продукции в России
Общество
Путин поручил разработать систему управления качеством пищевой продукции в России
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 25 октября. Создать национальную систему управления качеством пищевой продукции на основе комплексного механизма ее прослеживаемости поручил президент России Владимир Путин.

Согласно распоряжению главы государства, в России будет введено дополнение информационных систем сведениями, которые характеризуют безопасность и качество пищевой продукции. Там будет доступны сведения о происхождении сырья, а также о содержании значимых для организма веществ.

Кроме того, в России внедрят программы по стимулированию взаимодействия производителей пищевой продукции с фермерами. Это мера также направлена на повышение качества продукта и обеспечения прослеживаемости. Распоряжение опубликовано на сайте Кремля. Ответственным назначен председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Как ранее сообщалось, президент России Владимир Путин взял под контроль вопрос вакцинации населения от гриппа. Он распорядился доложить о наращивании темпов вакцинации стране.

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