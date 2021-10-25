Банк России понизил официальные курсы доллара и евро на 26 октября

Москва, 25 октября. Доллар подешевел на 72,78 копейки — до 70,1345 рубля, согласно официальным курсам валют, установленным Банком России на вторник, 26 октября.

Курс евро по сравнению с показателем на выходные и понедельник снизился на 75,61 копейки и составил 81,7418 рубля.

На открытии сессии Мосбиржи 25 октября американская валюта укрепилась по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов укрепилась на 1,5 копейки и достигла 70,35 рубля. Одновременно стоимость евро выросла на 17 копеек — до 82,04 рубля.

Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук ранее спрогнозировал, что курс доллара в конце октября и начале ноября может сохраниться на уровне 70–70,5 рубля, а в среднесрочной перспективе — пробить отметку в 69 рублей.