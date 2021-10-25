Новый оптико-электронный комплекс начнет работу на территории Крыма в 2022 году

Москва, 25 октября. Российские специалисты работают над установкой в Крыму нового оптико-электронного комплекса Системы контроля космического пространства, сообщил главный конструктор СККП Виталий Горючкин.

В комментарии агентству «Интерфакс» он отметил, что монтажные работы планируется завершить в 2022 году. После этого комплекс заступит на боевое дежурство.

«В Крыму завершаются работы по монтажу оптико-электронного комплекса и планируется, что со следующего года он уже выйдет на дежурство», — рассказал Горючкин.

Кроме того, по его словам, на территории Крыма в ближайшей перспективе развернут новую оптико-электронную станцию, оснащенную крупным телескопом. Аналогичные комплексы также будут размещены в Бурятии и Приморском крае.

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