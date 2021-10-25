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Пассажиры помогли потушить горящий автобус в Москве
Происшествия

Сегодня днем в Москве на Новогиреевской улице вспыхнул пассажирский автобус №Т30.

Очевидцы делятся кадрами с места ЧП в столице. Двигатель пассажирского автобуса №Т30 вспыхнул, дымом заволокло проезжую часть и тротуары.

Водитель автобуса остановил транспортное средство и высадил пассажиров. Очевидцы не стали стоять сложа руки и принялись на подмогу.

Кто-то из пассажиров держал крышку капота, а кто-то сбивал пламя и дым огнетушителем. Никакой паники, только слаженные действия и взаимопонимание.

К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Причины внезапной остановки будут выяснять в полиции.

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