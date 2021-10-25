Миро раскритиковала Барановскую за излишнюю любовь к шесту и короткой одежде

Москва, 25 октября. Известный критик шоу-бизнеса Лена Миро резко прошлась по новому увлечению популярной телеведущей Юлии Барановской. Ведущая шоу «Мужское/Женское» занялась танцами на пилоне.

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина не устает радовать своих подписчиков экзотическими фотографиями. Некоторое время назад звезда решила освоить новый вид активности — танцы на шесте. Свои умения она показывает пользователям в соцсети. Особо бурную реакцию вызвало видео, где Барановская в микрошортиках крутится у пилона.

Миро считает, что в 41 год уже пора и думать забыть о подобных занятиях, поскольку ведущая уже могла бы быть бабушкой, но она вызывает неудобство своим поведением у смотрящих. Кроме того, блогер считает неправильным излишнюю любовь Барановской к коротким вещам. Лена Миро подчеркнула, что она не ханжа, но эротические танцы такого рода призывает оставить для кабаков и студенток, которые подрабатывают таким образом.

«Набесившись вдоволь на телевидении, Юля залезла на шест. Зачем? Трижды или четырежды мать. Если бы родила в 18, у нее могли бы быть уже внуки. Встала на носочки, подтянула шортики-трусики. Влезла на шест. Неудобно», — иронично отметила блогер в своем ЖЖ.

Публицист считает, что любительницу покрутиться на шесте в откровенных нарядах лишь благодаря определенным манипуляциям можно считать приличной в плане внешности.

«Я понимаю потребность женщины быть желанной. И нынешние технологии обработки фото/видео даже провоцируют выставить себя голенькой. Издалека, в размытии, с моими минус 2 на оба глаза Юля даже как бы и ничего», — едко отметила блогер.

Ранее Лена Миро высказалась о ДТП под Сочи, участницей которого стала телеведущая Ксения Собчак. По мнению публициста, авария со смертельным исходом предрекает скорый провал карьеры журналистки.