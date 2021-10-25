В России наблюдается настоящий бум на обучение цифровым специальностям. Как рассказал корреспонденту ФАН вице-президент Федерации электронного спорта Георгий Зарубин, пандемия усилила приток специалистов в IT-индустрию.

«Вся эта ситуация с пандемией и локдаунами показала всему миру прелесть онлайн-обучения и дистанционной работы. Она спровоцировала резкое увеличение притока людей в сферу программирования, в том числе молодых специалистов из других сфер. Именно во время пандемии я увидел, что в российскую IT-индустрию приходит все больше и больше молодых кадров, людей, которые не смогли найти себя в своих специальностях. Все больше компаний выкладывают вакансии для специалистов начального уровня junior. И на эти вакансии претендует большое количество соискателей. Конкурс на них — просто огромный», — рассказал он.

По мнению Зарубина, большинство людей поняли, что в нынешних реалиях — когда непонятно, как будет развиваться ситуация с вирусом и появилась необходимость беречь свое здоровье, — удаленная работа стала одним из важных условий собственного благосостояния. И программирование стало практически краеугольным камнем такой работы, убежден эксперт.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Сейчас в эту профессию помимо тех, кто изначально закончил профильные специальности, приходят люди, которые просто решили сменить свою профессию на программирование. Приток людей на цифровые специальности усиливается. Чтобы понять это, достаточно просто сравнить списки поступающих на специальности IT-сферы до пандемии и уже после. Разница в количестве людей на место — очень велика», — пояснил он.

Эксперт добавил, благодаря пандемии многие люди пришли к выводу, что цифровизовать можно любой вид деятельности. Он привел в пример сервисы доставки, которыми все активно пользуются. Компании, изначально понявшие перспективу этого направления, быстро разработали свои платформы, с помощью которых сейчас зарабатывают хорошие деньги. По словам Зарубина, это самый яркий пример того, как реализуют себя специалисты российской IT-индустрии в непростое пандемийное время.

О том, что IT-специальности в будущем будут максимально востребованы на рынке, ранее говорил и старший партнер Лиги цифровой экономики Андрей Солодилов. По мнению эксперта, актуальность не потеряют и специальности смежных отраслей.