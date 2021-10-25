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Молдавия хочет «списать» долг перед «Газпромом» по примеру Украины

  /   Обновлено: 25 октября 2021 15:14
Экономика
Молдавия хочет «списать» долг перед «Газпромом» по примеру Украины
pxhere.com

Кишинев, 25 октября. Кишинев продолжает переговоры с Москвой о поставках газа. Российская сторона в лице вице-премьера Дмитрия Козака предложила Молдавии продлить контракт и даже готова предоставить 25-процентую скидку, пишет РИА Новости.

Однако, чтобы заключить договор на таких условиях, республика должна выплатить свой долг. На данный момент сумма превышает 450 млн долларов, а с набежавшими процентами достигает более 700 млн. РФ не настаивает на единовременном возврате денег, предлагая поэтапное возмещение в течение трех лет.

Между тем молдавское правительство решило разыграть украинскую карту. Премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что Кишинев не признает долг, считает требования России недопустимыми и будет проводить дальнейшие консультации без каких-либо долговых оговорок. По сути Молдавия следует примеру Украины, которая подала иск в Стокгольмский арбитраж, где «Газпром» обязали выплатить стране неустойку.

При этом Кишинев забывает, что, получив 2,9 млрд долларов по решению суда, Киев отказался от дальнейших претензий к российскому поставщику. Кроме того, украинский транзит рухнул до жалких 40 млрд кубометров газа в год. Теперь Украина вынуждена предлагать «Газпрому» 50-процентную скидку на прокачку ресурса через ее территорию.

Бывший премьер Молдавии Ион Кику ранее признал долг республики перед РФ. Большая его часть, по его словам, была накоплена с 2011 по 2015 год.

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Все новости / Экономика / Молдавия хочет «списать» долг перед «Газпромом» по примеру Украины
Газпром украина газ молдавия поставки газа россия и молдавия
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