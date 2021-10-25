Читатели Yahoo News Japan указали на тревожный для Токио сигнал в маневрах ВМФ России

Токио, 25 октября. Проход российско-китайской группировки боевых кораблей через проливы Цугару и Осуми можно расценивать как опасный сигнал для Японии, считают читатели Yahoo News Japan.

Отмечается, что в Японии бурно обсуждают недавний проход кораблей ВМФ России и ВМС Китая через два пролива, который заставил запаниковать жителей страны. Некоторые пользователи Сети полагают, что эти маневры являются элементом подготовки Москвы и Пекина к боевым действиям в регионе. Жители Японии предполагают, что российско-китайский союз продемонстрировал Токио свою готовность к совместным действия в случае начала войны.

«Это очень тревожное послание для Японии. Русские и китайцы нас окружают. Нужно в срочном порядке укреплять свою обороноспособность и обзаводиться ядерным оружием», — считает один из комментаторов.

Некоторые читатели призывают японские власти наращивать оборонный потенциал и в будущем реагировать на появление иностранных военных кораблей близ границ государства более жестко. При этом часть пользователей уверена, что СМИ зря разводят панику вокруг маневров российских кораблей.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Наши СМИ, в том числе и Fuji TV, любят все переворачивать с ног на голову и заполошно кричать "Все пропало!"», — заявил один из японцев.

Ранее сообщалось, что российский морской поход вокруг Японии заставил понервничать руководителей штаба Морских сил самообороны и их кураторов из США. На Западе предполагают, что российско-китайские маневры в регионе могли стать ответом на создание альянса AUKUS, передает RT.