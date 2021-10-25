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Читатели Yahoo News Japan указали на тревожный для Токио сигнал в маневрах ВМФ России
Политика
Читатели Yahoo News Japan указали на тревожный для Токио сигнал в маневрах ВМФ России
mil.ru  /  Прессс-лужба Министерства обороны РФ

Токио, 25 октября. Проход российско-китайской группировки боевых кораблей через проливы Цугару и Осуми можно расценивать как опасный сигнал для Японии, считают читатели Yahoo News Japan.

Отмечается, что в Японии бурно обсуждают недавний проход кораблей ВМФ России и ВМС Китая через два пролива, который заставил запаниковать жителей страны. Некоторые пользователи Сети полагают, что эти маневры являются элементом подготовки Москвы и Пекина к боевым действиям в регионе. Жители Японии предполагают, что российско-китайский союз продемонстрировал Токио свою готовность к совместным действия в случае начала войны.

«Это очень тревожное послание для Японии. Русские и китайцы нас окружают. Нужно в срочном порядке укреплять свою обороноспособность и обзаводиться ядерным оружием», — считает один из комментаторов.

Некоторые читатели призывают японские власти наращивать оборонный потенциал и в будущем реагировать на появление иностранных военных кораблей близ границ государства более жестко. При этом часть пользователей уверена, что СМИ зря разводят панику вокруг маневров российских кораблей.

Читатели Yahoo News Japan указали на тревожный для Токио сигнал в маневрах ВМФ России
ФБА «Экономика сегодня» /

«Наши СМИ, в том числе и Fuji TV, любят все переворачивать с ног на голову и заполошно кричать "Все пропало!"», — заявил один из японцев.

Ранее сообщалось, что российский морской поход вокруг Японии заставил понервничать руководителей штаба Морских сил самообороны и их кураторов из США. На Западе предполагают, что российско-китайские маневры в регионе могли стать ответом на создание альянса AUKUS, передает RT.

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россия япония вмф война
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