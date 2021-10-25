Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 17:17
17:17
Общество
Сотрудники Росгвардии спасли мужчину, который тонул в ледяной воде Москва-реки
17:15
Армия
Уникальную систему защиты вертолетов от левого вращения создадут в России в 2022 году
17:15
Общество
ZERO10 представил приложение для виртуальной примерки одежды молодых дизайнеров
17:15
Общество
Диетолог Елена Соломатина перечислила запрещенные людям с сердечными болезнями продукты
17:15
Происшествия
Ураган оставил без света тысячи домов и предприятий на Западном побережье США
17:15
Общество
Актер Алек Болдуин встретился с родными убитой им оператора Галины Хатчинс
17:14
Общество
Попова призвала россиян не считать нерабочие дни в России локдауном
17:13
Общество
В Белгородской области на строительство госпиталей для больных COVID-19 потратят 5 млрд рублей
17:11
Происшествия
Житель Краснодара отправился за грибами в лес и нашел 174 боеприпаса времен ВОВ
17:11
Весь мир
Байден номинировал еврейскую активистку на пост представителя США в Совете ООН по правам человека
Все новости

Свержение «правительства голода»: что произошло в Хартуме 25 октября
Весь мир
Свержение «правительства голода»: что произошло в Хартуме 25 октября
Федеральное агентство новостей  / 

Хартум, 25 октября. Военные на фоне массовых демонстраций граждан против «правительства голода» арестовали премьера Абдаллу Хамдока, а также задержали ряд министров, лидеров партий и гражданских членов переходного Суверенного совета. 

Произошедшее связали с эскалацией митингов среди населения, поскольку 16 октября местные жители организовали в столице сидячую забастовку, требуя как отставки правительства во главе с Хамдоком, так и продолжения демократического курса.

Тем не менее в понедельник Ассоциация местных профсоюзов призвала людей выйти на улицы в ответ на действия военных. Однако телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники заявил, что суданская армия выступила за формирование компетентного правительства, которое приведет страну к свободным и справедливым выборам.

Позже появились сообщения о блокировке интернета и связи, а также об отключениях электричества в Хартуме. Суданская коммунистическая партия выступила за объявление политической забастовки и гражданского неповиновения происходящему.

Руководитель Суверенного совета и главнокомандующий Вооруженными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан отверг посредничество Вашингтона и заявил, что в течение дня прокомментирует происходящее в стране. Военные уже закрыли мосты и заблокировали Хартум, развернувшись в районе штаб-квартиры правительства.

Специальный посланник США на Африканском Роге Джеффри Фелтман выразил глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями об аресте военными переходных властей. 

При этом Фелтман спешно покинул Судан после сообщений о происходящем в государстве и пригрозил, что последние события «ставят под угрозу помощь США».

Американский спецпосланник стал не единственным западным чиновником, раскритиковавшим действия вооруженных сил Судана в связи с роспуском лояльного Вашингтону правительства восточноафриканского государства.

Так, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на фоне происходящего в Судане призвал все заинтересованные стороны и региональных партнеров вернуться к переходному процессу.

Лигу арабских государств также обеспокоил переворот. Международная организация призвала «воздерживаться от любых действий, которые могут нарушить переходный период или пошатнуть стабильность».

Глава комплексной миссии ООН по оказанию помощи в переходной период в Судане (UNITAMS) Фолькер Пертес заявил о недопустимости задержания премьер-министра, государственных чиновников и политиков. По его словам, арестованных нужно отпустить и немедленно вернуться к диалогу, чтобы восстановить конституционный порядок.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал уважать волю суданцев и продолжать мирный переходный процесс к демократии. По его мнению, попытку переворота необходимо немедленно пресечь, а политические лидеры должны урегулировать разногласия в рамках диалога.

В ответ Главнокомандующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил чрезвычайное положение на всей территории страны, распустил переходные власти, прекратил работу региональных губернаторов и министров, отметив скорое формирование независимого национального компетентного правительства, которое приступит к своим обязанностям до выборов в 2023 году.

«Компромисс в управлении Суданом превратился в конфликт», — сказал он в телевизионном обращении.

По его словам, переходный период продолжается. Также он поблагодарил «соседей и друзей Судана» за их усилия в это время, начавшееся в 2019 году.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей заявил, что переворот в Судане стал следствием вмешательства Соединенных Штатов в дела восточноафриканской страны.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Свержение «правительства голода»: что произошло в Хартуме 25 октября
судан
Комментировать