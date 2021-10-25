Свержение «правительства голода»: что произошло в Хартуме 25 октября

Хартум, 25 октября. Военные на фоне массовых демонстраций граждан против «правительства голода» арестовали премьера Абдаллу Хамдока, а также задержали ряд министров, лидеров партий и гражданских членов переходного Суверенного совета.
Произошедшее связали с эскалацией митингов среди населения, поскольку 16 октября местные жители организовали в столице сидячую забастовку, требуя как отставки правительства во главе с Хамдоком, так и продолжения демократического курса.
Тем не менее в понедельник Ассоциация местных профсоюзов призвала людей выйти на улицы в ответ на действия военных. Однако телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники заявил, что суданская армия выступила за формирование компетентного правительства, которое приведет страну к свободным и справедливым выборам.
Позже появились сообщения о блокировке интернета и связи, а также об отключениях электричества в Хартуме. Суданская коммунистическая партия выступила за объявление политической забастовки и гражданского неповиновения происходящему.
????نداء لجماهير الشعب السوداني#الحزب_الشيوعي_السوداني— الحزب الشيوعي السوداني (@Communist_SD) October 25, 2021
تصريح صحفي للناطق الرسمي للحزب
الزميل فتحي فضل
ودعوة للاضراب السياسي والعصيان المدني#لا_للإنقلاب_العسكري#الردة_مستحيلة pic.twitter.com/eAnBgLbGrJ
Руководитель Суверенного совета и главнокомандующий Вооруженными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан отверг посредничество Вашингтона и заявил, что в течение дня прокомментирует происходящее в стране. Военные уже закрыли мосты и заблокировали Хартум, развернувшись в районе штаб-квартиры правительства.
Специальный посланник США на Африканском Роге Джеффри Фелтман выразил глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями об аресте военными переходных властей.
Special Envoy Feltman: The US is deeply alarmed at reports of a military take-over of the transitional government. This would contravene the Constitutional Declaration and the democratic aspirations of the Sudanese people and is utterly unacceptable. (1/2)— Bureau of African Affairs (@AsstSecStateAF) October 25, 2021
При этом Фелтман спешно покинул Судан после сообщений о происходящем в государстве и пригрозил, что последние события «ставят под угрозу помощь США».
As we have said repeatedly, any changes to the transitional government by force puts at risk U.S. assistance. (2/2)— Bureau of African Affairs (@AsstSecStateAF) October 25, 2021
Американский спецпосланник стал не единственным западным чиновником, раскритиковавшим действия вооруженных сил Судана в связи с роспуском лояльного Вашингтону правительства восточноафриканского государства.
Так, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на фоне происходящего в Судане призвал все заинтересованные стороны и региональных партнеров вернуться к переходному процессу.
Following with utmost concern ongoing events in #Sudan.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 25, 2021
The EU calls on all stakeholders and regional partners to put back on track the transition process.
Лигу арабских государств также обеспокоил переворот. Международная организация призвала «воздерживаться от любых действий, которые могут нарушить переходный период или пошатнуть стабильность».
#الجامعة_العربية تعرب عن القلق من تطورات الأوضاع في #السودان وتطالب الأطراف السودانية بالتقيد بالترتيبات الانتقالية الموقعةhttps://t.co/kim2jmSNJD pic.twitter.com/19Y6Noh1zT— جامعة الدول العربية (@arableague_gs) October 25, 2021
Глава комплексной миссии ООН по оказанию помощи в переходной период в Судане (UNITAMS) Фолькер Пертес заявил о недопустимости задержания премьер-министра, государственных чиновников и политиков. По его словам, арестованных нужно отпустить и немедленно вернуться к диалогу, чтобы восстановить конституционный порядок.
October 25, 2021
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал уважать волю суданцев и продолжать мирный переходный процесс к демократии. По его мнению, попытку переворота необходимо немедленно пресечь, а политические лидеры должны урегулировать разногласия в рамках диалога.
Verurteilen Putschversuch in #Sudan. Der Umsturzversuch muss sofort beendet, der Wille der Bevölkerung respektiert werden. Gesamtes Statement von Außenminister @HeikoMaas: https://t.co/YPI04jgWLs pic.twitter.com/j8klFHS7ZN— Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) October 25, 2021
В ответ Главнокомандующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил чрезвычайное положение на всей территории страны, распустил переходные власти, прекратил работу региональных губернаторов и министров, отметив скорое формирование независимого национального компетентного правительства, которое приступит к своим обязанностям до выборов в 2023 году.
«Компромисс в управлении Суданом превратился в конфликт», — сказал он в телевизионном обращении.
По его словам, переходный период продолжается. Также он поблагодарил «соседей и друзей Судана» за их усилия в это время, начавшееся в 2019 году.
Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей заявил, что переворот в Судане стал следствием вмешательства Соединенных Штатов в дела восточноафриканской страны.