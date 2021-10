Свержение «правительства голода»: что произошло в Хартуме 25 октября

Хартум, 25 октября. Военные на фоне массовых демонстраций граждан против «правительства голода» арестовали премьера Абдаллу Хамдока, а также задержали ряд министров, лидеров партий и гражданских членов переходного Суверенного совета.

Произошедшее связали с эскалацией митингов среди населения, поскольку 16 октября местные жители организовали в столице сидячую забастовку, требуя как отставки правительства во главе с Хамдоком, так и продолжения демократического курса.

Тем не менее в понедельник Ассоциация местных профсоюзов призвала людей выйти на улицы в ответ на действия военных. Однако телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники заявил, что суданская армия выступила за формирование компетентного правительства, которое приведет страну к свободным и справедливым выборам.

Позже появились сообщения о блокировке интернета и связи, а также об отключениях электричества в Хартуме. Суданская коммунистическая партия выступила за объявление политической забастовки и гражданского неповиновения происходящему.

????نداء لجماهير الشعب السوداني#الحزب_الشيوعي_السوداني

تصريح صحفي للناطق الرسمي للحزب

الزميل فتحي فضل

ودعوة للاضراب السياسي والعصيان المدني#لا_للإنقلاب_العسكري#الردة_مستحيلة pic.twitter.com/eAnBgLbGrJ — الحزب الشيوعي السوداني (@Communist_SD) October 25, 2021

Руководитель Суверенного совета и главнокомандующий Вооруженными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан отверг посредничество Вашингтона и заявил, что в течение дня прокомментирует происходящее в стране. Военные уже закрыли мосты и заблокировали Хартум, развернувшись в районе штаб-квартиры правительства.

Специальный посланник США на Африканском Роге Джеффри Фелтман выразил глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями об аресте военными переходных властей.

Special Envoy Feltman: The US is deeply alarmed at reports of a military take-over of the transitional government. This would contravene the Constitutional Declaration and the democratic aspirations of the Sudanese people and is utterly unacceptable. (1/2) — Bureau of African Affairs (@AsstSecStateAF) October 25, 2021

При этом Фелтман спешно покинул Судан после сообщений о происходящем в государстве и пригрозил, что последние события «ставят под угрозу помощь США».

As we have said repeatedly, any changes to the transitional government by force puts at risk U.S. assistance. (2/2) — Bureau of African Affairs (@AsstSecStateAF) October 25, 2021

Американский спецпосланник стал не единственным западным чиновником, раскритиковавшим действия вооруженных сил Судана в связи с роспуском лояльного Вашингтону правительства восточноафриканского государства.

Так, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на фоне происходящего в Судане призвал все заинтересованные стороны и региональных партнеров вернуться к переходному процессу.

Following with utmost concern ongoing events in #Sudan.



The EU calls on all stakeholders and regional partners to put back on track the transition process. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 25, 2021

Лигу арабских государств также обеспокоил переворот. Международная организация призвала «воздерживаться от любых действий, которые могут нарушить переходный период или пошатнуть стабильность».

#الجامعة_العربية تعرب عن القلق من تطورات الأوضاع في #السودان وتطالب الأطراف السودانية بالتقيد بالترتيبات الانتقالية الموقعةhttps://t.co/kim2jmSNJD pic.twitter.com/19Y6Noh1zT — جامعة الدول العربية (@arableague_gs) October 25, 2021

Глава комплексной миссии ООН по оказанию помощи в переходной период в Судане (UNITAMS) Фолькер Пертес заявил о недопустимости задержания премьер-министра, государственных чиновников и политиков. По его словам, арестованных нужно отпустить и немедленно вернуться к диалогу, чтобы восстановить конституционный порядок.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал уважать волю суданцев и продолжать мирный переходный процесс к демократии. По его мнению, попытку переворота необходимо немедленно пресечь, а политические лидеры должны урегулировать разногласия в рамках диалога.

Verurteilen Putschversuch in #Sudan. Der Umsturzversuch muss sofort beendet, der Wille der Bevölkerung respektiert werden. Gesamtes Statement von Außenminister @HeikoMaas: https://t.co/YPI04jgWLs pic.twitter.com/j8klFHS7ZN — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) October 25, 2021

В ответ Главнокомандующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил чрезвычайное положение на всей территории страны, распустил переходные власти, прекратил работу региональных губернаторов и министров, отметив скорое формирование независимого национального компетентного правительства, которое приступит к своим обязанностям до выборов в 2023 году.

«Компромисс в управлении Суданом превратился в конфликт», — сказал он в телевизионном обращении.

По его словам, переходный период продолжается. Также он поблагодарил «соседей и друзей Судана» за их усилия в это время, начавшееся в 2019 году.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей заявил, что переворот в Судане стал следствием вмешательства Соединенных Штатов в дела восточноафриканской страны.