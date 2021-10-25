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Вице-президент ФКС Зарубин: победа Team Spirit приблизила мировое признание компьютерного спорта

  /   Обновлено: 25 октября 2021 15:26
Спорт
Вице-президент ФКС Зарубин: победа Team Spirit приблизила мировое признание компьютерного спорта
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 25 октября. Вице-президент Федерации компьютерного спорта (ФКС) России Георгий Зарубин оценил значение победы российской команды киберспортсменов на чемпионате The International-10.

Турнир The International по игре Dota 2 завершился триумфом команды Team Spirit, которой удалось принести России первую в истории победу. Триумф игроков был отмечен не только в мире, но и президентом России Владимиром Путиным, который похвалил геймеров за заслуги.

Медиацентр «Патриот» пригласил экспертов для обсуждения победы россиян и будущего киберспорта. Спикером встречи выступил вице-президент Федерации компьютерного спорта Георгий Зарубин. Эксперт заверил: триумф Team Spirit на мировой арене подтвердил значение киберспорта.

«После настолько неожиданного завершения чемпионата в мире серьезно прошел резонанс. Все-таки исторически Россия успешна в киберспорте. Это обусловлено тем, что Россия — страна, которая одна из первых признала киберспорт официальной спортивной дисциплиной. Сейчас мы в очередной раз подтверждаем тот тезис, что российские киберспортсмены достойны самых высоких мест на чемпионатах мира», — отметил Зарубин.

Сборная России по футболу также отметила успех россиян в компьютерном спорте. Спортсмены поздравили Team Spirit в Twitter.

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зарубин киберспорт team spirit
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