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ZERO10 представил приложение для виртуальной примерки одежды молодых дизайнеров
Общество
ZERO10 представил приложение для виртуальной примерки одежды молодых дизайнеров
pixabay.com  / 

Москва, 25 октября. Стартап ZERO10 представил приложение, с помощью которого можно примерить виртуальные версии одежды молодых дизайнеров, пишет Esquire

В ZERO10 уже есть предметы нескольких локальных брендов из России, Украины и других стран ближнего и не очень зарубежья. Среди них — Kseniaschnaider, ZNY, AV Vattev, Florentina Leitner и TTSWTRS.

Пока в виртуальной коллекции находятся 12 предметов одежды. Это пончо, верхняя одежда, джинсы, брюки, рубашки, а также платья и футболки. Все они подойдут пользователям любого пола, роста, телосложения, так как адаптируются к ним при помощи новых AR-технологий. 

Приложение поможет понять, впишется ли одежда в ваш гардероб и как будет сидеть на вас с разных сторон. В принципе, ее можно и не покупать, а ограничиться лишь фотографиями в «виртуальных шмотках».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Создатели проекта объяснили, что цифровая мода вовсе не является отдельной индустрией или заменой существующей сфере — это ее логическое продолжение. При помощи подобных приложений и других технологий появляются новые виды взаимодействия с брендами.

Есть и минусы. Главные из них — чрезмерное потребление и экологический кризис. Но цифровая мода готова решить и эти вопросы. Цифровые коллекции производятся только по заказу, а значит, выбросов будет меньше. Кроме того, такие приложения дают людям возможность покреативить самостоятельно.

«Мода — прежде всего про эмоции, настроение и ощущения. Мы сохранили все эти элементы, только перенесли в диджитал-формат», — рассказали в интервью Esquire основатели проекта. 

Приложение уже доступно в iOS. 

Ранее сообщалось о сбое в работе приложения для знакомств Tinder. 

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мода приложение цифровые технологии виртуальная примерка
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