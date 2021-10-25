Ливан готовится приступить к переговорам с МВФ в ноябре

Бейрут, 25 октября. Переговоры между правительством Ливана и Международным валютным фондом (МВФ) начнутся в ноябре. С таким заявлением выступил глава ливанского министерства иностранных дел (МИД) Абдалла Бу Хабиб в эфире телеканала Al Jadeed.

#Lebanon's foreign minister says that negotiations with the #IMF would likely start in November.https://t.co/VFR3q8DHZn — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 25, 2021

Ливан переживает тяжелейшую финансовую депрессию. Сделка с Международным валютным фондом рассматривается как единственный способ получить помощь и стабилизировать ситуацию.

«Мы потеряли драгоценное время, пытаясь справиться с экономическим кризисом, последовавшим после взрыва в порту в Бейруте, которое парализовало правительство», — заявлял ранее министр экономики Ливана Амин Салам.

Беда Ливана

Республика в настоящий момент находится в своем худшем состоянии с момента обретения суверенитета. Экономику прежде благополучной страны, которую называли ближневосточной Швейцарией, начало заметно «лихорадить» еще в период мирового финансового кризиса в 2008 году, когда приток инвестиций в Ливан заметно сократился.

Это привело к тому, что уже в 2018 году дефицит ливанского бюджета превысил отметку в 10%, а Центробанку стало не хватать ресурсов для поддержания курса собственной валюты.

Бейрут начал вводить ограничения на вывод денежных средств, урезать социальные льготы, что привело к недовольству граждан. Ситуация усугубилась взрывом в бейрутском порту в августе 2020 года. В этих условиях росла социальная напряженность, которая привела к масштабным акциям протеста и последующей отставке правительства.

Переговоры с МВФ

Первый раунд переговоров с международным фондом начался в мае 2020 года — тогда обсуждался транш в размере 10 млрд долларов. Однако диалог был сорван из-за того, что банкиры и политики не смогли договориться с предыдущим правительством об оценке масштаба потерь, которые тогда составляли примерно 90 млрд долларов.

На текущей неделе Бейрут планирует направить фонду необходимые документы, которые позволят МВФ сформировать представление о реальной ситуации в Ливане. Ливанские власти надеются получить от МВФ не менее 2 млрд долларов в рамках соглашения, которое откроет доступ к другой иностранной помощи.

Огромные надежды

Вместе с тем ливанские власти сталкиваются с трудностями в подготовке почвы для переговоров. В стране обострились протесты, из-за чего кабинет министров не собирался с 12 октября. Тем не менее официальным лицам ливанского правительства удалось встретиться с представителями фонда.

«Нам было заявлено, что МВФ хочет сосредоточить внимание на том, что пошло не так на первом этапе, а именно на определении масштаба убытков и на том, как они должны быть распределены», — говорит министр экономики Ливана Амин Салам.

Главным же требованием Международного валютного фонда остается проведение масштабных реформ, которые предусматривают сильное сокращение расходов, в том числе за счет урезания социально-ориентированных статей бюджета. Впрочем, это тоже не гарантирует скорого получения денежной помощи.

«Скорее всего, МВФ не даст никаких денег до парламентских выборов», — сокрушается министр экономики Ливана.

Об отказе Международного валютного фонда подписывать соглашения до плебисцита также пишет арабская пресса. Всеобщее голосование в стране назначено на 8 мая 2022 года.