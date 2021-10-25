Больницы Гаити оказались в критическом положении из-за нехватки топлива

Порт-о-Пренс, 25 октября. Больницы в Гаити могут прекратить работу из-за нехватки топлива. Основными источниками электроэнергии в стране являются бензиновые генераторы.

La falta de combustible se ha convertido en un nuevo escollo para acceder a atención sanitaria en Haitíhttps://t.co/UpSUqURVgW #DeÚltimoMinuto #ElPeriódicodelaVerdad — De Último Minuto (@UltimominutoTW) October 24, 2021

Международная организация «Врачи мира» сообщила о том, что гаитянские больницы находятся в «нестабильном положении» из-за отсутствия топлива. Очередная доставка планировалась 24 октября, но из-за того, что подъезды заблокированы членами бандитского конгломерата G9 an Fanmi, грузовики так и не смогли приехать в пункт назначения. Из-за нехватки топлива врачи также не могут доехать до работы и оперативно добраться до пациентов, которые находятся в своих домах.

Столичные больницы Сент-Дэмиена и Сент-Люк сообщили, что у них осталось порядка шести тысяч галлонов (27,2 тыс. литров) дизеля. Если топливо не поступит, то начиная с 26 октября будут приостановлены услуги для более 300 детей, 45 женщин в положении и придется выписать порядка 70 взрослых.

Ассоциация частных больниц Гаити (AHPH) призвала к созданию специального коридора доставки топлива для всех медицинских учреждений.

Беспорядки

Как отмечают СМИ, ситуация может ухудшиться потому, что ряд активистов планирует устроить протестные акции в связи с нехваткой топлива, а это может привести к погромам, пожарам и столкновениям с полицией в гаитянских городах. В Порт-о-Пренс уже прошли митинги и в настоящее время они ожидаются в других городах.

Global Look Press / Adam Delgiudice / ZUMAPRESS.com

Гаити в настоящее время также переживает всплеск преступности. Высокий уровень насилия привел к перемещению тысяч людей, которые сейчас находятся во временных убежищах в антисанитарных условиях. Согласно отчету, опубликованному в сентябре Объединенным представительством ООН, в Национальную полицию страны за первые восемь месяцев 2021 года поступило по меньшей мере 328 сообщений о похищениях людей.