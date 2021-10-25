Депутаты ГД потребовали от Google корректно отображать на картах Крым и Курильские острова

Москва, 25 октября. Москва требует восстановить на YouTube немецкие каналы RT, отобразить на картах Google Крым и Курильские острова как части РФ, а также внесения страны в реестр государств, где нельзя ставить под сомнение итоги выборов на площадке YouTube, заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По его словам, 700-тысячная аудитория немецких каналов RT лишилась возможности получать информацию из предпочитаемого ей источника.

«Иначе как наступлением на свободу слова подобные шаги нельзя квалифицировать», — сказал он.

Вместе с тем Пискарев напомнил, что компания до сих пор не выплатила многомиллионные «пени» за промедление в вопросе удаления запрещенного на территории России контента.

Ранее Кабмин ФРГ заявил о непричастности к блокировке канала RT DE на YouTube. В Берлине подчеркнули, что это решение принималось исключительно администрацией видеохостинга.