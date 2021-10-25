Психолог Христосенко назвал причины, которые мешают зарабатывать большие деньги

Многие люди хотят достичь финансового успеха, но это не у всех получается. Причины могут быть разными, и люди часто находят оправдание своему безденежью. Однако на самом деле причина в том, как мы думаем — именно это определяет то, как мы действуем. А то, как мы действуем — определяет, какие результаты мы получим. Об этом ФАН рассказал предприниматель, психолог, писатель Михаил Христосенко.

По его словам, существуют фразы, которые напрочь блокируют рост доходов тех, кто их произносит.

Фраз первая: «Я это уже пробовал».

Человек вяло пытался что-то предпринять, но бросил в силу каких-то обстоятельств, а может быть, и обычной лени. А, как известно, без труда — не вытащишь и рыбку из пруда.

Фраза вторая: «Я уже пробовал гвоздь забивать — молоток в руки брал, гвоздь держал, к доске его прикладывал, по гвоздю бил... В итоге — синяк на пальце».

«Что тут можно сказать? Только посоветовать завязать со всеми начинаниями. Такая причина неуспеха в жизни действительно является уважительной. Можно теперь вообще ничего не делать. И даже не пытаться!» — с иронией пояснил психолог.

Фраза третья: «Это не работает».

«У всех работает, а у вас нет... Очень похоже на манию величия», — добавил Михаил Христосенко.

Фраза четвертая: «Я посты писал — толку нет. Сторис снимал — никто не покупает. Рекламу запускал — деньги слил. Я же говорю, это не работает...»

«Надо ли объяснять, что пост посту рознь, а успех кроется в деталях?» — заметил психолог.

По его словам, порой даже самая маленькая ошибка способна все испортить.

Фраза пятая: «Я все понял».

По его словам, обычно так говорят, когда слышат неприятную правду и не могут с ней справиться. Или когда слышат вещи, которые внутренне не готовы принять. Поэтому фраза «Я все понял!» выскакивает автоматически, и дальше разговор уже не идет. Он останавливается на данном этапе, и шанс разобраться — тоже. Намного хуже, когда человеку кажется, что он понял. Хотя, если посмотреть на действия, а не на слова, то становится очевидным, что ничего он не понял.

Из личного архива - Михаил Христосенко /

«Все вышеперечисленные фразы сильно блокируют сознание. Такое чувство, что на голове находится шапка из фольги — от нее все отскакивает, а внутрь не проникает. На самом деле, это эго. Оно не дает расти человеку, так как ему очень выгодно оставлять все так, как есть», — рассказал Михаил Христосенко.

Круги ответственности

Психолог заметил, что большинство людей сокрушаются, что к ним не идут деньги. Но есть много других людей, к которым деньги идут. И идут очень легко, в больших количествах. Вся разница в размерах ответственности, но не той, которая напрягает, а той, что вдохновляет и мотивирует на результат.

Какое влияние круги ответственности оказывают на финансы?

Первый, самый маленький круг: ответственность за себя самого и собственное тело. Тот, кто не может управлять даже этим — в принципе не может рассчитывать на высокий доход.

«В эту же категорию относится и семья. Поэтому тот человек, который зациклен только на собственных интересах и интересах своей семьи — особо не вырастет. И даже если это произойдет, то вряд ли он испытает счастье, так как это модель поведения эгоиста — тащить все в дом и в семью. Отдавать другим нужно тоже уметь», — выразил свое мнение психолог.

Второй, чуть больший круг: команда или коллектив. Тот, кто совершает что-то для других людей вне области своей семьи, имеет намного больше ответственности, из чего следует, что к нему придет гораздо больше денег. Простой закон равновесия, считает Михаил Христосенко.

Третий, еще больший круг:

«Человек, делающий что-нибудь для целого подъезда, города, незнакомых людей, особенно старшего возраста, расширяет еще больше свою ответственность. Соответственно, и получит он тоже больше. Такой переход к служению считается очень серьезным, и не каждый человек на него способен. Для того чтобы деньги начали появляться в жизни, не думайте, что если вы уберетесь в подъезде, то у вас появится куча денег. Куча-то может и появится, только вряд ли это будут деньги. Старайтесь включать здравый смысл и определенные действия, которые будут направлены на заработок и развитие», — заключил Михаил Христосенко.

По его словам, почти все хотят много денег, много свободы, много всего. Все стремятся получить максимально много. Но хотят все, а получают единицы. Почему так? Потому что просто хотеть — недостаточно, просто ставить цели — недостаточно. Нужно обязательно что-то изменить в своей жизни, внедрить в свою голову такое понятие, как «новый уровень». Когда вы ставите задачу вырасти в десять раз, то не можете использовать те же инструменты, которые привели вас на текущий уровень. Понадобятся новые инструменты, новые знания, и вообще — новая картина мира.