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ЦИК Узбекистана: действующий президент Мирзиеев набрал на выборах свыше 80% голосов
Политика
ЦИК Узбекистана: действующий президент Мирзиеев набрал на выборах свыше 80% голосов
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Ташкент, 25 октября. Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев переизбирается на пост главы республики с 80,1% голосов. Соответствующие предварительные данные озвучил ЦИК региона.

В сообщении ведомства уточняется, что в прошлый раз он набрал 88,6% голосов избирателей. Помимо этого, по предварительным данным ЦИК, явка на выборах лидера Узбекистана составила 80,8%.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент Российской Федерации Владимир Путин созвонился с Мирзиеевым и поздравил его с убедительной победой на выборах. Он отметил, что глава государства тепло поздравил своего коллегу.

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