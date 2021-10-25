ЦИК Узбекистана: действующий президент Мирзиеев набрал на выборах свыше 80% голосов

Ташкент, 25 октября. Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев переизбирается на пост главы республики с 80,1% голосов. Соответствующие предварительные данные озвучил ЦИК региона.

В сообщении ведомства уточняется, что в прошлый раз он набрал 88,6% голосов избирателей. Помимо этого, по предварительным данным ЦИК, явка на выборах лидера Узбекистана составила 80,8%.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент Российской Федерации Владимир Путин созвонился с Мирзиеевым и поздравил его с убедительной победой на выборах. Он отметил, что глава государства тепло поздравил своего коллегу.