Запад угрожает населению Судана прекращением помощи на фоне переворота

Хартум, 25 октября. СМИ сообщают о том, что специальный посланник США по Африканскому Рогу Джеффри Фелтман покинул Судан после сообщений о происходящем в стране перевороте.

В прошедшие выходные он провел ряд переговоров в Хартуме, призывая переходное правительство усилить демократические преобразования в стране. Встречи проходили на фоне массовых протестов населения против прозападной политики и коррупции правительства Абдаллы Хамдока, которая привела Судан к ухудшению социальной и экономической обстановки и сильной напряженности в обществе.

Кроме того, в Твиттере Бюро по делам африканских стран Госдепа США говорится о том, что происходящее в Судане «ставит под угрозу помощь США».

На сообщения из Хартума отреагировали и другие официальные лица. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал у себя в Твиттере: «Следим за происходящими событиями в Судане с величайшей озабоченностью». Он также призвал все заинтересованные стороны и региональных партнеров возобновить переходные процессы.

Following with utmost concern ongoing events in #Sudan.



The EU calls on all stakeholders and regional partners to put back on track the transition process.