Запад угрожает населению Судана прекращением помощи на фоне переворота

Хартум, 25 октября. СМИ сообщают о том, что специальный посланник США по Африканскому Рогу Джеффри Фелтман покинул Судан после сообщений о происходящем в стране перевороте.
В прошедшие выходные он провел ряд переговоров в Хартуме, призывая переходное правительство усилить демократические преобразования в стране. Встречи проходили на фоне массовых протестов населения против прозападной политики и коррупции правительства Абдаллы Хамдока, которая привела Судан к ухудшению социальной и экономической обстановки и сильной напряженности в обществе.
«США глубоко встревожены сообщениями о военном захвате переходного правительства. Это противоречило бы демократическим чаяниям суданского народа», - заявил сегодня Фелтман.
Кроме того, в Твиттере Бюро по делам африканских стран Госдепа США говорится о том, что происходящее в Судане «ставит под угрозу помощь США».
На сообщения из Хартума отреагировали и другие официальные лица. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал у себя в Твиттере: «Следим за происходящими событиями в Судане с величайшей озабоченностью». Он также призвал все заинтересованные стороны и региональных партнеров возобновить переходные процессы.
Following with utmost concern ongoing events in #Sudan.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 25, 2021
The EU calls on all stakeholders and regional partners to put back on track the transition process.
Специальное заявление выпустил Африканский Совет. Председатель АС Мусса Факи Махамат призывал срочно освободить Абдаллу Хамдока и других арестованных министров и вернуться к переговорам.
Тем временем главнокомандующий ВС Судана сделал официальное заявление. Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил чрезвычайное положение в государстве и распустил Суверенный совет и Совет министров.
Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос корреспондента ФАН о ситуации в Судане, призвал прекратить любые вмешательства во внутренние дела страны. Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей заявил, что переворот в государстве стал следствием вмешательства Соединенных Штатов в дела восточноафриканской державы.