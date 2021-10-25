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Запад угрожает населению Судана прекращением помощи на фоне переворота
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Запад угрожает населению Судана прекращением помощи на фоне переворота
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Хартум, 25 октября. СМИ сообщают о том, что специальный посланник США по Африканскому Рогу Джеффри Фелтман покинул Судан после сообщений о происходящем в стране перевороте.

В прошедшие выходные он провел ряд переговоров в Хартуме, призывая переходное правительство усилить демократические преобразования в стране. Встречи проходили на фоне массовых протестов населения против прозападной политики и коррупции правительства Абдаллы Хамдока, которая привела Судан к ухудшению социальной и экономической обстановки и сильной напряженности в обществе.

 «США глубоко встревожены сообщениями о военном захвате переходного правительства. Это противоречило бы демократическим чаяниям суданского народа», - заявил сегодня Фелтман.

Кроме того, в Твиттере Бюро по делам африканских стран Госдепа США говорится о том, что происходящее в Судане «ставит под угрозу помощь США».

На сообщения из Хартума отреагировали и другие официальные лица. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал у себя в Твиттере: «Следим за происходящими событиями в Судане с величайшей озабоченностью». Он также призвал все заинтересованные стороны и региональных партнеров возобновить переходные процессы.

Специальное заявление выпустил Африканский Совет. Председатель АС Мусса Факи Махамат призывал срочно освободить Абдаллу Хамдока и других арестованных министров и вернуться к переговорам.

Тем временем главнокомандующий ВС Судана сделал официальное заявление. Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил чрезвычайное положение в государстве и распустил Суверенный совет и Совет министров.

Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос корреспондента ФАН о ситуации в Судане, призвал прекратить любые вмешательства во внутренние дела страны. Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей заявил, что переворот в государстве стал следствием вмешательства Соединенных Штатов в дела восточноафриканской державы.

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