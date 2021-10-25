Россия призвала Британию к соблюдению красных линий при поставках ракет Украине

Вена, 25 октября. Россия серьезно относится к вопросу о возможных поставках британских ракет на Украину, заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

В эфире телеканала «Россия-24» он заявил, что на фоне обострения российско-британских отношений между Лондоном и Киевом действительно с большой долей вероятности может быть заключен договор о поставках новых ракет. Он добавил, что британская сторона хорошо понимает, насколько опасным может быть такой поступок, поэтому Россия призывает к соблюдению красных линий.

«Мы читали эту информацию. В конкретных условиях, когда хотели бы насолить, особенно англичане, нашей стране, этого исключать нельзя. Но должны быть красные линии. Англичане не хуже других понимают это», — отметил он.

При этом Гаврилов подчеркнул, что нельзя всерьез воспринимать заявление внештатного советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что новые ракеты в обозримом будущем будут направлены на Москву. Стоит отметить, что в Совфеде РФ слова украинского политика считают попыткой самопиара, передает RT.