Экономист Мильчакова оценила колоссальный рост акций энергетических компаний

Главная причина роста акций энергокомпаний — быстрое восстановление мирового спроса на нефть и нефтепродукты, цены на нефть с начала 2021 года выросли почти на 55%. Об этом ФАН рассказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Колоссальный рост акций

По данным издания The Wall Street Journal, компании энергетического сектора с начала текущего года показали колоссальный рост. Акции организаций выросли на 54%.

Только за последний месяц ценные бумаги энергетических компаний выросли на 19%. Вкладчики, инвестировавшие в экологически чистые энергокомпании, упустили шанс извлечь прибыль, уверены аналитики издания.

Федеральное агентство новостей /

Значительный рост, который показали акции, объясняется подорожанием стоимости энергетических ресурсов на мировом рынке. Нефтепродукты также выросли в цене и достигли отметки в 86 долларов из-за дефицита угля и природного газа.

Быстрое восстановление спроса

Наталья Мильчакова назвала неудивительным тот факт, что акции американских и иностранных энергокомпаний, торгующиеся на американских биржах, выросли так сильно с начала 2021 года. Главная причина роста — быстрое восстановление мирового спроса на нефть и нефтепродукты, что привело к росту цен на нефть с начала 2021 года почти на 55%.

«Несмотря на бурный рост, некоторые акции международных энергетических и нефтесервисных компаний еще остаются недооцененными, так как их показатель отношения капитализации к чистой прибыли остается ниже среднего по отрасли примерно на 25-30%. Среди таких акций можно выделить акции ExxonMobil и Chevron (последняя компания интересна еще и тем, что, в отличие от аналогов, она как раз не торопится отказываться от традиционного бизнеса по добыче и переработке нефти и перепрофилироваться в производителя электроэнергии из «зеленых» источников)», — пояснила Наталья Мильчакова.

ФБА «Экономика сегодня» /

А вот российские акции нефтегазового сектора пока еще по темпам роста с начала года отстают от зарубежных аналогов, обратила внимание экономист. Так, из российских нефтегазовых фишек с начала года выросли более, чем на 50%, только акции «Газпрома» (на 66%) и «Газпром нефти» (на 59%).

«Немного отстали в росте от международных аналогов акции «НОВАТЭКа» (рост на 45%) и «Роснефти» (рост на 43%). Зато очень слабо выросли с начала года обыкновенные акции «Татнефти» (всего на 8%), а обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» даже немного снизились в цене. Так что продолжения роста можно ожидать прежде всего от этих акций, но, по всей видимости, потенциал роста реализуется после публикации отчетности этих компаний за третий квартал и девять месяцев по МСФО, а также объявления о дивидендах», — заключила Наталья Мильчакова.

Ранее ФАН приводил мнение, согласно которому надежды Германии на замену ископаемого топлива возобновляемыми источниками энергии себя не оправдали: теперь приходится надеяться не только на газ, но и на уголь и даже на атомную энергию.