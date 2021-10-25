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Сериал «Полярный» вернется на экраны со вторым сезоном
Шоу-бизнес
Сериал «Полярный» вернется на экраны со вторым сезоном
Кадр из фильма «родитель»  / 

Москва, 25 октября. 8 ноября на телеканале ТНТ состоится премьера нового сезона комедийного сериала «Полярный» с Михаилом Пореченковым в главной роли. Героя, которого сыграл актер, зовут Витя Мясник. Имя очень ему подходит. Почему? Те, кто уже видел сериал, поймут, пишет Teleprogramma.pro.

По сюжету бандит, выживший после шальных девяностых, решает начать новую мирную жизнь в забытом богом городке Полярный на краю страны. В первом сезоне он уже успел навести там порядок, но сейчас его ждут новые проблемы, которые будет подкидывать суровая российская действительность, и не только.

В первой части «Полярного» Витя смог построить себе новую ферму, перевоспитал местного мэра, приструнил всех районных хулиганов и теперь готов сделать предложение своей возлюбленной Полине. Но на этот раз мечты о спокойной жизни в деревне придется отложить. В городок приезжает Раиса Борисовна — кризис-менеджер, который планирует построить неподалеку от дома Мясника мусорный полигон. Соперник серьезный, ведь на стороне незваной гостьи — административный ресурс, а на стороне Вити — только истина и справедливость.

Помимо Пореченкова на экранах появятся Екатерина Шпица, Ян Цапник, Иван Охлобыстин, Карина Зверева, Светлана Листова и многие другие. Главным сюрпризом станет комик Мария Кравченко, сыгравшая оппонентку Мясника.

Стоит отметить, что история в сериале практически полностью повторяет основной сюжет американо-норвежского сериала «Лиллехаммер» про итальянского мафиози, сбежавшего от федералов в норвежский городок, в котором в 1994 году проходили зимние Олимпийские игры.

Ранее актер Михаил Пореченков пристыдил молодежь за нежелание работать.

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Все новости / Шоу-бизнес / Сериал «Полярный» вернется на экраны со вторым сезоном
россия пореченков полярный лиллехаммер
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