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Американский рэпер Снуп Догг рассказал в соцсетях о смерти своей матери
Общество
Американский рэпер Снуп Догг рассказал в соцсетях о смерти своей матери
instagram.com  /  snoopdogg

Вашингтон, 25 октября. Рэпер Снуп Догг сообщил о смерти матери на своей Instagram странице. Женщине было 70 лет. В сообщении американский исполнитель поблагодарил Бога за то, что он подарил ему ангела. Причину смерти Снуп Догг не указал.

Ранее стало известно, что мать артиста Беверли Тейт была госпитализирована. Это произошло в начале года. Тогда рэпер просил своих фанатов помолиться за здоровье матери. Точный диагноз женщины неизвестен.

Снуп Догг начал свою карьеру в 1992 году после знакомства с диджеем и продюсером Dr. Dre. Рэпер получил популярность как MC на хип-хоп сцене в США.

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снуп догг рэпер мама
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