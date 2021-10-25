Американский рэпер Снуп Догг рассказал в соцсетях о смерти своей матери

Вашингтон, 25 октября. Рэпер Снуп Догг сообщил о смерти матери на своей Instagram странице. Женщине было 70 лет. В сообщении американский исполнитель поблагодарил Бога за то, что он подарил ему ангела. Причину смерти Снуп Догг не указал.

Ранее стало известно, что мать артиста Беверли Тейт была госпитализирована. Это произошло в начале года. Тогда рэпер просил своих фанатов помолиться за здоровье матери. Точный диагноз женщины неизвестен.

Снуп Догг начал свою карьеру в 1992 году после знакомства с диджеем и продюсером Dr. Dre. Рэпер получил популярность как MC на хип-хоп сцене в США.