Отшельница Агафья Лыкова получила новую избу после пожара на заимке

Абакан, 25 октября. Добровольцы восстановили дом последней представительницы семьи староверов Агафьи Лыковой на территории заповедника «Хакасский».

Директор заповедника Виктор Непомнящий написал об этом на своей странице в Facebook. Напоминаем, что пожар случился в сентябре. Загорелся сарай, который находился на удалении от дома, расположенного в Абазинском районе Хакасии.

Пожар был потушен силами добровольцев, которые проживали на заимке Лыковой. В результате инцидента никто не пострадал, а хозяйство удалось спасти.

«Друзья, информация... для тех, кто искренне интересуется судьбой Агафьи Карповны Лыковой... Несмотря на все сложности и препятствия, сообща, всем миром, удалось, правда чуть позже запланированного, но все же завершить восстановление пострадавшего от пожара дома», — говорится в сообщении директора заповедника.

В настоящее время у отшельницы все хорошо. С территории заимки выехали все помощники и волонтеры, которые участвовали в восстановления жилища Лыковой.