Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 15:44
15:41
Происшествия
Пассажиры помогли потушить горящий автобус в Москве
15:41
Происшествия
Легковой автомобиль перевернулся после ДТП на юге Москвы
15:41
Общество
Роспотребнадзор призвал россиян ограничить контакты в период нерабочих дней
15:40
Армия
Израильские ВВС атаковали позиции сирийской армии к югу от Дамаска
15:37
Происшествия
Бабушка-вахтер нейтрализовала «террориста» в одной из школ в Чувашии
15:35
Шоу-бизнес
Сергей Сафронов назвал ложными обвинения со стороны Марата Башарова
15:34
Общество
Появились новые детали убийства Болдуином оператора на съемочной площадке в США
15:34
Экономика
Цена нефти WTI превысила 85 долларов за баррель
15:30
Весь мир
Турецкая лира вновь обвалилась на фоне заявления Эрдогана о высылке иностранных послов
15:30
Общество
Путин поручил разработать систему управления качеством пищевой продукции в России
Все новости

Отшельница Агафья Лыкова получила новую избу после пожара на заимке

  /   Обновлено: 25 октября 2021 14:09
Общество
Отшельница Агафья Лыкова получила новую избу после пожара на заимке
Prt Scr youtube.com  /  Мир 24

Абакан, 25 октября. Добровольцы восстановили дом последней представительницы семьи староверов Агафьи Лыковой на территории заповедника «Хакасский».

Директор заповедника Виктор Непомнящий написал об этом на своей странице в Facebook. Напоминаем, что пожар случился в сентябре. Загорелся сарай, который находился на удалении от дома, расположенного в Абазинском районе Хакасии.

Пожар был потушен силами добровольцев, которые проживали на заимке Лыковой. В результате инцидента никто не пострадал, а хозяйство удалось спасти.

«Друзья, информация... для тех, кто искренне интересуется судьбой Агафьи Карповны Лыковой... Несмотря на все сложности и препятствия, сообща, всем миром, удалось, правда чуть позже запланированного, но все же завершить восстановление пострадавшего от пожара дома», — говорится в сообщении директора заповедника.

В настоящее время у отшельницы все хорошо. С территории заимки выехали все помощники и волонтеры, которые участвовали в восстановления жилища Лыковой.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Отшельница Агафья Лыкова получила новую избу после пожара на заимке
добровольцы отшельница заимка
Комментировать