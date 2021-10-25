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Турецкая лира вновь обвалилась на фоне заявления Эрдогана о высылке иностранных послов
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Турецкая лира вновь обвалилась на фоне заявления Эрдогана о высылке иностранных послов
Федеральное агентство новостей  / 

Анкара, 25 октября. Турецкая лира продемонстрировала очередное падение, обесценившись на 1,6% (до 9,75 за доллар) после заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о высылке послов Соединенных Штатов и девяти других государств из республики.

Иностранные дипломаты выдворены вслед за их коллективным требованием об освобождении бизнесмена и правозащитника Османа Кавалы, который находится под стражей последние 4 года. Он задержан по подозрению в участии в попытке госпереворота в 2016 году.

В своем заявлении дипломаты США, Швеции, Норвегии, Новой Зеландии, Нидерландов, Германии, Дании, Финляндии, Франции и Канады опирались на вывод Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 2019 года. Он признал арест Кавалы политическим преследованием и попыткой турецких властей «заставить замолчать активиста неправительственных организаций и правозащитника, отпугнуть других лиц от подобной деятельности и парализовать гражданское общество в стране».

«С учетом постановлений Европейского суда по правам человека по этому делу призываем Турцию как можно скорее освободить его (Кавалу — прим. ред.)», — выступило посольство США в Турции.

«Задержки в рассмотрении его дела бросают тень на уважение к демократии, верховенству закона и прозрачности судебной системы Турции», — сказано в совместном заявлении.

Анкара рассмотрела в данных заявлениях посягательство на внутренние дела Турции, чем официально и объясняется высылка дипломатов. Само турецкое руководство сигнал ЕСПЧ проигнорировало.

В последнее время лира бьет собственные рекорды инфляции, которая с начала 2021 года достигла 24%. В связи с этим оппозиционные Эрдогану силы заявляют, что ситуация с послами была инициирована для отвлечения внимания общественности от экономических трудностей.

В качестве основного фактора нестабильности турецкой национальной валюты приводится вмешательство президента Турции в политику Центробанка. Так, с середины 2019 года он уволил трех глав ЦБ, обвиняя каждого из них в неспособности остановить рост инфляции. Сам Эрдоган — убежденный противник высоких процентных ставок, в то время как экономисты считают их снижение в настоящий момент нецелесообразным.

18 октября своих постов лишились вице-президент ЦБ Угур Намык Кучук, Семих Тумен, член комитета по денежно-кредитной политике Абдуллах Яваш. Все трое выступали против уменьшения ставки. После этого последовало ее снижение на 200 базисных пунктов — с 18% до 16%, что сыграло в пользу инфляции. Также на фоне этого шага три крупных государственных банка — Ziraat Bank, Halkbank и Vakif Bank — планируют снизить ставки по корпоративным, индивидуальным, ипотечным и другим кредитам на 2%, о чем со ссылкой на анонимные источники сообщает агентство Reuters.

При этом сам Центробанк прогнозирует ее снижение до 14,1% к 2022 году и до 9,8% — к 2023. Неофициальные же данные, основанные на мониторинге потребительских цен и привязке паритета покупательной способности населения к курсу доллара, демонстрируют фактическую годовую инфляцию на уровне около 40%.

В то же время международные эксперты ожидают ухудшение ситуации на турецких финансовых рынках. Предполагается, что у Турции нет резервов для смягчения неблагоприятной ситуации.

«Я беспокоюсь за турецкие финансовые рынки в понедельник (25 октября — прим. ред.). Лира неизбежно столкнется с сильным наплывом предложений о продаже. Мы все знаем, что глава Центрального банка Шахап Кавчиоглу [фактически] не имеет полномочий повышать ставку, поэтому единственной защитой было бы расходование валютных резервов, которых у турецкого ЦБ нет», — считает эксперт из аналитического агентства BlueBay Тим Эш.

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