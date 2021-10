Турецкая лира вновь обвалилась на фоне заявления Эрдогана о высылке иностранных послов

Анкара, 25 октября. Турецкая лира продемонстрировала очередное падение, обесценившись на 1,6% (до 9,75 за доллар) после заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о высылке послов Соединенных Штатов и девяти других государств из республики.

Иностранные дипломаты выдворены вслед за их коллективным требованием об освобождении бизнесмена и правозащитника Османа Кавалы, который находится под стражей последние 4 года. Он задержан по подозрению в участии в попытке госпереворота в 2016 году.

#Turkey Lira drops >1% to hit fresh All-Time low vs Dollar as after President Erdogan threatened to expel ambassadors of 10 Western countries. pic.twitter.com/4SA0QBV1cS

В своем заявлении дипломаты США, Швеции, Норвегии, Новой Зеландии, Нидерландов, Германии, Дании, Финляндии, Франции и Канады опирались на вывод Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 2019 года. Он признал арест Кавалы политическим преследованием и попыткой турецких властей «заставить замолчать активиста неправительственных организаций и правозащитника, отпугнуть других лиц от подобной деятельности и парализовать гражданское общество в стране».

Анкара рассмотрела в данных заявлениях посягательство на внутренние дела Турции, чем официально и объясняется высылка дипломатов. Само турецкое руководство сигнал ЕСПЧ проигнорировало.

В последнее время лира бьет собственные рекорды инфляции, которая с начала 2021 года достигла 24%. В связи с этим оппозиционные Эрдогану силы заявляют, что ситуация с послами была инициирована для отвлечения внимания общественности от экономических трудностей.

В качестве основного фактора нестабильности турецкой национальной валюты приводится вмешательство президента Турции в политику Центробанка. Так, с середины 2019 года он уволил трех глав ЦБ, обвиняя каждого из них в неспособности остановить рост инфляции. Сам Эрдоган — убежденный противник высоких процентных ставок, в то время как экономисты считают их снижение в настоящий момент нецелесообразным.

18 октября своих постов лишились вице-президент ЦБ Угур Намык Кучук, Семих Тумен, член комитета по денежно-кредитной политике Абдуллах Яваш. Все трое выступали против уменьшения ставки. После этого последовало ее снижение на 200 базисных пунктов — с 18% до 16%, что сыграло в пользу инфляции. Также на фоне этого шага три крупных государственных банка — Ziraat Bank, Halkbank и Vakif Bank — планируют снизить ставки по корпоративным, индивидуальным, ипотечным и другим кредитам на 2%, о чем со ссылкой на анонимные источники сообщает агентство Reuters.

The Turkish lira collapse continued to a record low after the #Turkey central bank cubits cut its key interest rate for 2nd straight meeting Thursday,

1-week repo rate to 16% from 18%#USDTRY up 3% at one point Update https://t.co/AsAbTNkThM pic.twitter.com/t9OqQ6gBUy