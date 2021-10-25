Актер Джигурда в беседе с ФАН рассказал, чего стоит опасаться юмористу Галустяну в 42 года

Шоумен, юморист, комедийный актер театра, кино, телевидения и дубляжа, певец, сценарист, продюсер Михаил Галустян сегодня празднует свой 42-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинника поздравил актер театра и кино, исполнитель песен Никита Джигурда.

Собеседник рассказал о том, как он относится к фигуре всенародно любимого юмориста.

«Суперталантливый артист. Суперсветлый. Главное, чтобы не лоханулся и не повторил ошибок Зеленского (Владимир Зеленский — экс-шоумен и действующий президент Украины. — прим. ФАН) и других, кто идет в политику и вынужден, так сказать, продавать свой талант. Пока что я не видел, чтобы он шел по этому пути», — высказал свое мнение актер.

Никита Джигурда также сказал, в чем, на его взгляд, кроется секрет успеха Михаила Галустяна.

«Залог его таланта, видимо, в природном, генетическом ощущении многогранности юмора. Я убежден, что он может играть и драматические роли — как истинно талантливые комики. Он — талант уровня Луи де Фюнеса, Пьера Ришара, Александра Демьяненко, Савелия Крамарова. Это высочайший уровень. Однако, повторюсь, главное, оставаться в этом, так сказать, эгрегоре, где он — один из лучших комиков России», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинника.

«Вообще-то, 42 — очень знаковое число. Шесть семерок, семилетний цикл — переход в другое качество. Переоценка смысла жизни. Желание выйти на другой уровень. Я желаю ему выйти в своей профессии на мировой уровень и не поддаваться на искушения», — подытожил исполнитель.

Ранее актер Юрий Стоянов в беседе с ФАН поздравил с днем рождения режиссера Никиту Михалкова. По словам артиста, за время съемок в фильме «12» он получил второе актерское образование от мэтра.