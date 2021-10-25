Украинский тревел-блогер Зуб возмутился запуску телешоу на русском языке

Киев, 25 октября. Новость о запуске тревел-шоу «Украина с первого взгляда» на телеканале «Дом» возмутила местного блогера Ореста Зуба. «Криэйтор» устроил скандал из-за требования к потенциальному ведущему владеть русским языком, однако пользователи социальных сетей быстро поставили его на место.

Зуба пригласили на роль ведущего, однако он отказался после того, как узнал, что работать придется на русском языке. Тревел-блогер закатил публичную истерику и опубликовал в социальных сетях данные о том, что на «Украину с первого взгляда» выделено более 1 миллиона евро бюджетных средств.

«Говорят — (ищут. — Прим. ФАН) русскоязычного (ведущего. — Прим. ФАН). И тут я офигел! За наши с вами налоги в нашей стране выделяются колоссальные государственные бюджеты на создание русскоязычного контента на седьмом году войны против России... Мне, как украиноговорящему криэйтору, особенно больно на это смотреть», — возмутился Зуб «неправильному» шоу.

Федеральное агентство новостей /

Автор призвал аудиторию распространить публикацию и подписаться на его YouTube-канал. Однако не все читатели блогера в Facebook разделили его позицию. Комментаторы поставили воюющего против русского языка «криэйтора» на место, напомнив о Конституции Украины и о целевой аудитории канала "Дом" — жителях Донбасса и Крыма, говорящих по-русски.

«Мне кажется, перед тем, как высказывать свое мнение и просить распространять информацию, нужно сначала как-то подготовиться что ли и узнать детали. У телеканала "Дом" весь контент русскоязычный», — осадил «криэйтора» Ефим.

«Орест Зуб, знаю, что, скорее всего, вы меня заблокируете, так как, скорее всего, ответа достойного не будет. Но мы с вами живем в правовом государстве, где главным законом является конституция. И вот главный закон Украины, Конституция, в своей 10 статье, говорит следующее: "На Украине гарантируется свободное изучение, использование и защита русского языка, равно как и языков других национальных меньшинств"», — заметил Владислав.

Несмотря на гарантию защиты русского языка на Украине, за любой факт использования языка Пушкина и Достоевского гражданин может быть подвергнут публичной травле. Одной из недавних жертв нападок националистов стала новоиспеченная «Мисс Украина» Анна Неплях. От русского языка и культуры отвернулся и сам президент страны Владимир Зеленский, пишет НСН.