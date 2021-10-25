Forbes: США и НАТО напугали боевые возможности новейших российских роботов «Уран-9»

Вашингтон, 25 октября. США и НАТО решили провести учения в рамках подготовки к роботизированной войне с Россией после того, как ВС РФ успешно применили новейшие беспилотные боевые комплексы «Уран-9» в ходе маневров «Запад-2021».

В публикации американского издания Forbes говорится, что российские военные добились больших успехов в применении роботизированных комплексов. Наземные платформы «Уран-9» и «Нерехта» справились со всеми боевыми задачами и поразили все мишени в установленное время в ходе завершившихся недавно масштабных учений, передает «ПолитРоссия».

Боевые роботы ВС РФ напугали Североатлантический альянс и США, заставив их провести «исторические» учения с применением автономных военных систем на базе Fort Polk в Луизиане. Военнослужащие отрабатывали способы борьбы с наземными беспилотниками.

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«В ближайшем будущем подобные "роботы-убийцы" могут появиться на учениях уже с обеих сторон. Поиск лучших способов использовать их и противостоять им в будущих войнах для людей будет вопросом жизни и смерти», – говорится в статье.

США опасаются, что им придется столкнуться в бою с российскими «Уранами». В 2022 году американская армия планирует повторить подобные учения.

Ранее полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что российские роботизированные боевые комплексы могут произвести настоящую революцию в военном деле. По его словам, принципиальным изменениям подвергнется тактика ведения боя, передает RT.