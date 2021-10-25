Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 14:16
14:15
Шоу-бизнес
Актрисы из сериала «Великолепный век» встретились в ресторане
14:14
Общество
В Севастополе выставят блокпосты и закроют въезд для некоторых граждан
14:09
Общество
Американский рэпер Снуп Догг рассказал в соцсетях о смерти своей матери
14:09
Общество
Отшельница Агафья Лыкова получила новую избу после пожара на заимке
14:07
Общество
Петербуржцы пожаловались на прорыв трубы с горячей водой на Шлиссельбургском проспекте
14:05
Экономика
Сенатор Майоров объяснил, почему в России не взлетят цены на гречку и другие крупы
14:02
Политика
Украинский тревел-блогер Зуб возмутился запуску телешоу на русском языке
14:02
Армия
Forbes: США и НАТО напугали боевые возможности новейших российских роботов «Уран-9»
14:02
Весь мир
Зеленский готовится к обострению в Донбассе и продолжает зачищать информационное поле
14:02
Общество
Михалков поделится секретами мастерства с учениками и выпускниками своей Академии
Все новости

Forbes: США и НАТО напугали боевые возможности новейших российских роботов «Уран-9»
Армия
Forbes: США и НАТО напугали боевые возможности новейших российских роботов «Уран-9»
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Вашингтон, 25 октября. США и НАТО решили провести учения в рамках подготовки к роботизированной войне с Россией после того, как ВС РФ успешно применили новейшие беспилотные боевые комплексы «Уран-9» в ходе маневров «Запад-2021».

В публикации американского издания Forbes говорится, что российские военные добились больших успехов в применении роботизированных комплексов. Наземные платформы «Уран-9» и «Нерехта» справились со всеми боевыми задачами и поразили все мишени в установленное время в ходе завершившихся недавно масштабных учений, передает «ПолитРоссия».

Боевые роботы ВС РФ напугали Североатлантический альянс и США, заставив их провести «исторические» учения с применением автономных военных систем на базе Fort Polk в Луизиане. Военнослужащие отрабатывали способы борьбы с наземными беспилотниками.

Forbes: США и НАТО напугали боевые возможности новейших российских роботов «Уран-9»
wikipedia.org / Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

«В ближайшем будущем подобные "роботы-убийцы" могут появиться на учениях уже с обеих сторон. Поиск лучших способов использовать их и противостоять им в будущих войнах для людей будет вопросом жизни и смерти», – говорится в статье.

США опасаются, что им придется столкнуться в бою с российскими «Уранами». В 2022 году американская армия планирует повторить подобные учения.

Ранее полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что российские роботизированные боевые комплексы могут произвести настоящую революцию в военном деле. По его словам, принципиальным изменениям подвергнется тактика ведения боя, передает RT.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Forbes: США и НАТО напугали боевые возможности новейших российских роботов «Уран-9»
сша учения вс рф уран-9
Комментировать