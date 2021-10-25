Михалков поделится секретами мастерства с учениками и выпускниками своей Академии

Москва, 25 октября. Известный российский кинематографист Никита Михалков 27 октября проведет мастер-класс. Мероприятие состоится на базе мастерской Академии кинематографического и театрального искусства режиссера.

В событии примут участие начинающие актеры, режиссеры и продюсеры, а также выпускники учебного заведения. Во время встречи режиссер «Сибирского цирюльника» проведет анализ приемов, построенных на методах Михаила Чехова, Питера Брука, Шарля Дюллена и других видных деятелей. Кроме того, Михалков поделится секретами своего успеха и даст напутствия слушателям. Об этом порталу «Культура» сообщили в учреждении.

Во время мастер-класса на практических упражнениях студенты смогут наглядно увидеть, как концентрация энергии, включение психологического жеста и биологической памяти помогают в работе профессионального актера. После обучающей части организаторы запланировали пресс-подход к Никите Михалкову.

Ранее о методах работы Народного артиста РСФСР высказался звезда «Городка» актер Юрий Стоянов. В эксклюзивном комментарии ФАН он назвал методы работы кинематографиста по-настоящему уникальными.