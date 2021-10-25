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Блогер Джейкоб сравнил русскую шаурму с американским фастфудом

  /   Обновлено: 25 октября 2021 14:00
Общество
Блогер Джейкоб сравнил русскую шаурму с американским фастфудом
wikipedia.org  /  Peteravivangel / CC BY-SA 4.0

Москва, 25 октября. Российский фастфуд намного разнообразнее американского. Однако некоторые блюда в этих странах могут быть схожи. Блогер Джейкоб из США сравнил шаурму с буррито и тако.

По словам блогера, он выделил две основные похожие особенности этих блюд. Первая — в приготовлении необходимы лаваши или лепешки, а вторая заключается в том, что в Россию и США эти блюда привезли люди из соседних государств.

«Но самое главное в еде вкус, а не происхождение, поэтому я с уверенностью могу сказать, что русский фастфуд в виде шаурмы выигрывает у американских буррито и тако», — сообщил Джейкоб в своем блоге «Американец о России» на платформе «Яндекс.Дзен».

Он вспомнил, что когда впервые попробовал шаурму, то сразу же приметил для себя это блюдо. Американец рассказал, что ел ее на обед, а по пути домой вновь заходил в ресторан, чтобы поесть шаурму и на ужин.

Блогер Джейкоб сравнил русскую шаурму с американским фастфудом
wikipedia.org / Russavia / CC BY 2.0

«Свежие овощи, курица и соус — все это отлично совмещается в лаваше, вкус сбалансированный, а если обратить внимание на состав, то кажется, что это практически полезная пища», — добавил он.

Джейкоб рассказал, что мясо в тако и буррито обжаривается во множестве специй, поэтому его вкус практически не ощущается. Кроме того, обжарке подвергаются и сами овощи.

Шеф-повар Сергей Синицын ранее объяснил, как не ошибиться в выборе уличной шавермы. Он отметил, что к палаткам, которые давно стоят на одном месте, можно относиться с большим доверием.

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