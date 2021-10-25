Блогер Джейкоб сравнил русскую шаурму с американским фастфудом

Москва, 25 октября. Российский фастфуд намного разнообразнее американского. Однако некоторые блюда в этих странах могут быть схожи. Блогер Джейкоб из США сравнил шаурму с буррито и тако.

По словам блогера, он выделил две основные похожие особенности этих блюд. Первая — в приготовлении необходимы лаваши или лепешки, а вторая заключается в том, что в Россию и США эти блюда привезли люди из соседних государств.

«Но самое главное в еде вкус, а не происхождение, поэтому я с уверенностью могу сказать, что русский фастфуд в виде шаурмы выигрывает у американских буррито и тако», — сообщил Джейкоб в своем блоге «Американец о России» на платформе «Яндекс.Дзен».

Он вспомнил, что когда впервые попробовал шаурму, то сразу же приметил для себя это блюдо. Американец рассказал, что ел ее на обед, а по пути домой вновь заходил в ресторан, чтобы поесть шаурму и на ужин.

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«Свежие овощи, курица и соус — все это отлично совмещается в лаваше, вкус сбалансированный, а если обратить внимание на состав, то кажется, что это практически полезная пища», — добавил он.

Джейкоб рассказал, что мясо в тако и буррито обжаривается во множестве специй, поэтому его вкус практически не ощущается. Кроме того, обжарке подвергаются и сами овощи.

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