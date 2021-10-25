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«Нафтогаз» и Energocom договорились о поставках 700 млн кубометров газа в Молдавию
Экономика
«Нафтогаз» и Energocom договорились о поставках 700 млн кубометров газа в Молдавию
Федеральное агентство новостей

Киев, 25 октября. Украинская компания «Нафтогаз» и молдавская Energocom подписали рамочное соглашение об экспорте до 700 млн кубометров газа в случае необходимости.

Согласно документу, в республику будет поставляться ресурс, купленный «Нафтогазом» у европейских партнеров. О собственной добыче голубого топлива в данном случае речи не идет. Сделку должен подтвердить кабмин Украины, который в настоящий момент выполняет функцию наблюдательного совета украинской компании.

Молдавские власти ранее обратились к Киеву с просьбой предоставить около 15 млн кубометров голубого топлива. Глава комитета Верховной рады Андрей Герус, комментируя обращение, отметил, что это форма «аварийной помощи» Кишиневу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва рассчитывает на конструктивный диалог с молдавскими коллегами по экспорту газа. При этом у РФ по этому вопросу предельно четкая и коммерческая позиция.

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