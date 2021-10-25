Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 14:15
14:15
Шоу-бизнес
Актрисы из сериала «Великолепный век» встретились в ресторане
14:14
Общество
В Севастополе выставят блокпосты и закроют въезд для некоторых граждан
14:09
Общество
Американский рэпер Снуп Догг рассказал в соцсетях о смерти своей матери
14:09
Общество
Отшельница Агафья Лыкова получила новую избу после пожара на заимке
14:07
Общество
Петербуржцы пожаловались на прорыв трубы с горячей водой на Шлиссельбургском проспекте
14:05
Экономика
Сенатор Майоров объяснил, почему в России не взлетят цены на гречку и другие крупы
14:02
Политика
Украинский тревел-блогер Зуб возмутился запуску телешоу на русском языке
14:02
Армия
Forbes: США и НАТО напугали боевые возможности новейших российских роботов «Уран-9»
14:02
Весь мир
Зеленский готовится к обострению в Донбассе и продолжает зачищать информационное поле
14:02
Общество
Михалков поделится секретами мастерства с учениками и выпускниками своей Академии
Все новости

Главкомы Сухопутных войск России и Шри-Ланки обсудили вопросы совместного сотрудничества
Армия
Главкомы Сухопутных войск России и Шри-Ланки обсудили вопросы совместного сотрудничества
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 25 октября. Главнокомандующие Сухопутными войсками России и Шри-Ланки Олег Салюков и Шавендра Сильва обсудили совместные мероприятия боевой подготовки на встрече в Москве. Об этом сообщают в Минобороны РФ.

В ходе своего визита в столицу делегация Шри-Ланки посетит военно-учебные заведения, включая Московское высшее общекомандное училище, Михайловскую военную артиллерийскую академию и Кантемировскую танковую дивизию Западного военного округа, отметили в оборонном ведомстве.

«В ходе встречи военачальники обсудили вопросы развития сотрудничества по линии сухопутных войск двух стран, обучения ланкийских офицеров и военнослужащих в вузах Минобороны РФ, проведения совместных мероприятий боевой подготовки, а также участие военнослужащих Шри-Ланки в проведении Армейских международных игр», — говорится в сообщении министерства.

Кроме этого, представители Минобороны РФ отметили, что Сильва возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай провели крупные совместные учения «Морское взаимодействие-2021» в Японском море. Экипажи военных кораблей во время маневров отработали задачи по противоминной обороне, а также выполнили поиск и блокирование подлодки условного противника в назначенном районе, пишет RT.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Главкомы Сухопутных войск России и Шри-Ланки обсудили вопросы совместного сотрудничества
россия минобороны шри-ланка
Комментировать