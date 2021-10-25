Главкомы Сухопутных войск России и Шри-Ланки обсудили вопросы совместного сотрудничества

Москва, 25 октября. Главнокомандующие Сухопутными войсками России и Шри-Ланки Олег Салюков и Шавендра Сильва обсудили совместные мероприятия боевой подготовки на встрече в Москве. Об этом сообщают в Минобороны РФ.

В ходе своего визита в столицу делегация Шри-Ланки посетит военно-учебные заведения, включая Московское высшее общекомандное училище, Михайловскую военную артиллерийскую академию и Кантемировскую танковую дивизию Западного военного округа, отметили в оборонном ведомстве.

«В ходе встречи военачальники обсудили вопросы развития сотрудничества по линии сухопутных войск двух стран, обучения ланкийских офицеров и военнослужащих в вузах Минобороны РФ, проведения совместных мероприятий боевой подготовки, а также участие военнослужащих Шри-Ланки в проведении Армейских международных игр», — говорится в сообщении министерства.

Кроме этого, представители Минобороны РФ отметили, что Сильва возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай провели крупные совместные учения «Морское взаимодействие-2021» в Японском море. Экипажи военных кораблей во время маневров отработали задачи по противоминной обороне, а также выполнили поиск и блокирование подлодки условного противника в назначенном районе, пишет RT.